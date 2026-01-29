Morant exigix a la Generalitat “més compromís” i “millor gestió” de la reconstrucció dana
La ministra ha visitat Chiva per a supervisar les obres d’emergència en el barranc de Poio, a on el Govern d’Espanya invertix més de 8 milions d’euros per a millorar la seguretat de les vivendes confrontants
La secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha estat, este matí, en el municipi de Chiva per a visitar, al costat de l’alcalde, Ernesto Navarro, les obres d’emergència que s’estan duent a terme en el barranc de Poio, a on el Govern d’Espanya “està invertint més de 8 milions d’euros en la seua consolidació i en la millora de la seguretat de les vivendes confrontants, actuacions que finalitzaran el mes de juny”.
A esta intervenció se sumarà una segona fase, amb una inversió addicional de 6 milions d’euros, destinada a millorar el cabal, la morfologia i la resiliència del barranc enfront de futures avingudes d’aigua. “La reconstrucció avança gràcies al treball constant, mes a mes, pedra a pedra, i gràcies al compromís del Govern d’Espanya, que ha estat a Chiva des del primer moment i seguirà fins que el municipi no només estiga reconstruït, sinó millor preparat que abans”, ha assenyalat Morant.
En este sentit, la ministra ha reafirmat el compromís “ferm, constant i sostingut del Govern d’Espanya amb la reconstrucció dels municipis afectats per la dana d’octubre de 2024”, al mateix temps que ha exigit a la Generalitat Valenciana que “assumisca d’una vegada la seua responsabilitat” i “accelere les actuacions que són de la seua competència”.
194 milions a Chiva
La dirigent socialista ha destacat que l’Estat ha transferit ja 60 milions d’euros a l’Ajuntament de Chiva per a la reconstrucció de dotacions municipals, carrers i servicis públics, “finançats al 100 %”. A més, la inversió total del Govern d’Espanya en el municipi ascendix a 194 milions d’euros, destinats també a la reconstrucció de vivendes, la recuperació del comerç local i la compensació de danys a través del Consorci de Compensació d’Assegurances.
Durant la visita, Morant ha subratllat que les actuacions “no es limiten al barranc, sinó que inclouen la reconstrucció de l’entorn urbà, amb més de 6 milions d’euros invertits en carrers que van quedar completament destruïts després de la dana”. “Hui, qualsevol que passe per ací pot comprovar la millora evident i necessària que s’ha produït”, ha remarcat.
Exigència a la Generalitat
Diana Morant ha reclamat a la Generalitat Valenciana “més compromís, més diligència i una millor gestió” en la reconstrucció. En este sentit, ha denunciat “la falta d’un calendari clar per a la reconstrucció d’infraestructures autonòmiques com els col·legis”. “Hi ha centres educatius destruïts per la dana que ni tan sols han sigut demolits. Estem parlant de més de 3.000 xiquets i xiquetes que seguixen fora de les seues aules sense que hi haja un compromís clar ni dates per part de la Generalitat”, ha advertit.
Morant ha recordat que “8 de cada 10 euros invertits a la Comunitat Valenciana en les zones afectades per la dana procedixen del Govern d’Espanya, mentres que la Generalitat, malgrat disposar de més de 3.000 milions d’euros de capacitat econòmica, només ha sigut capaç de comprometre la mitat, i ha deixat més de 1.500 milions d’euros sense executar”.
“El que no ens perdonaria la ciutadania és que els diners existisquen, que els problemes seguisquen i que hi haja infraestructures sense atendre. Per això, exigim al president de la Generalitat un compromís real amb els pobles de la dana i amb les competències que li corresponen”, ha conclòs.
