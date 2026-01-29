La reestructuració de Cultura i del MuVIM incendia la plantilla: “És una guerra”
Sindicats i treballadors es mobilitzen entre acusacions de porga política i canvis no negociats, mentres PSPV i Compromís demanen un ple extraordinari
La Diputació prepara un canvi profund en l’Àrea i deixa en l’aire el futur del museu com a projecte autònom
S’ha declarat oficialment l’incendi. La plantilla de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha rebut amb inquietud i malestar la proposta de reestructuració de l’Àrea, amb més de 170 empleats, a través d’una modificació de la relació de llocs de treball (RLT). “Mai he vist una cosa igual, i mira que he vist”, assenyalava un empleat d’un dels museus de la corporació.
Per a este dijous es preveu una reunió de treballadors de l’Àrea amb representants dels sindicats; mentres, els dos partits de l’oposició, PSPV i Compromís, forçaran un ple en el qual reclamaran a l’equip de govern que frene la reestructuració i negocie amb els treballadors.
Com va contar ahir Levante-EMV, la proposta que es vol portar al ple de febrer preveu reorganitzar l’estructura de l’Àrea, amb canvis com el cessament del cap de servici o la creació de direccions en la Institució Alfons el Magnànim o una nova direcció de gestió cultural-municipalista.
L’altre gran canvi és el nou rumb que es pretén donar al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), nau almirall cultural de la Diputació i que des d’ara es concep com a MuVIM-Museu d’Art de la Diputació. És a dir, un contenidor cultural com a aparador de l’enorme tresor artístic provincial, el patrimoni propi de què disposa la Diputació amb obres de Sorolla, Pinazo o Benlliure, entre altres.
L’equip de govern té, des de fa temps, la voluntat de fer valdre tot eixe patrimoni públic. Una de les opcions preferides era aprofitar l’edifici d’Hisenda, recuperat fa poc, a Guillem de Castro, a escassos metres del MuVIM. El problema és que és un edifici compartit i en disputa amb l’Ajuntament de València, la qual cosa complica una solució a curt termini. Els canvis que dibuixen la remodelació suposarien enterrar el vell projecte impulsat precisament pel PP en temps de Manuel Tarancón, fa ara 25 anys, i un esperit il·lustrat arreplegat en la seua exposició inaugural: “L’aventura del pensament”.
El temor al fet que el MuVIM perda la seua autonomia i el seu projecte expositiu ha encés les alarmes en este museu, que periòdicament se situa en l’ull de l’huracà. L’estiu passat també va haver-hi soroll, en plena polèmica pels currículums de José María Ángel i Carmen Ninet, subdirectora llavors, quan per moments es va posar en qüestió el futur de la direcció del centre, a on tenen el seu lloc perfils vinculats a l’esquerra.
Els canvis que ara es plantegen han generat inquietud en el museu: “La sempiterna batalla pel control, amb canvis que fan mal a molta gent”, “és la guerra total”, valoren fonts del centre museístic. Una nota de Comissions Obreres assenyalava la intencionalitat política d’alguns dels canvis: “S’està parlant de buidar de contingut el lloc de treball de determinades persones per a donar-li eixes funcions a d’altres ‘afins al règim’”.
Vicent Flor, apartat del MuVIM
Un dels que ha alçat la veu en públic és Vicent Flor, que va ser director de la Institució Alfons el Magnànim (l’editorial de la Diputació) durant els huit anys de governs progressistes i el contracte del qual no va renovar el Govern actual (PP-Ens Uneix). Flor té plaça de conservador de museu en el MuVIM i, segons declara, “està en marxa la més gran operació de castic contra els gestors culturals de la Diputació”. La seua plaça és una de les que es trauen d’este centre i l’envien a un servici nou, “sense diàleg ni negociació, sense consultar treballadors ni caps de servici”.
Esta és una altra de les crítiques compartides. Al marge de presumptes decisions personals i polítiques, molts empleats se senten agreujats per uns canvis que consideren que no s’han negociat.
