El vendaval derroca l’arbre “de tota la vida” de la Font Gran a Simat de la Valldigna
El cedre no va poder resistir a les fortes ratxes de vent d’ahir i els operaris municipals ja treballen a retirar-lo
El vendaval també va tombar una torre elèctrica a les Foies, un fet que manté sense llum veïns d’este disseminat
Josep Camacho
El fort vendaval d’ahir, dimecres, ha deixat els veïns de Simat de la Valldigna sense el seu arbre més emblemàtic: el cedre plantat al costat de la Font Gran. És pràcticament centenari, ja que els majors el recorden ací “de tota la vida”. L’arbre es va desplomar ahir després d’unes ratxes de vent que van superar els 70 km/h; de fet, ahir, l’estació d’Avamet en esta localitat va marcar un màxim de 75 km/h.
Operaris municipals treballen hui a trossejar-lo i retirar-lo de la via pública, i es destinarà a fer llenya, va comentar l’alcalde, Sebastián Mahiques. En estos treballs s’han adonat que a penes tenia arrels i estes presentaven fongs, circumstància que també podria estar darrere de l’enfonsament.
En 2010 es va fer una remodelació de l’entorn urbà de la Font Gran que va deixar el cedre encaixonat, amb un perímetre més reduït i amb una espècie de jardinera, més alta que la rasant.
D’altra banda, ahir, a Simat, el vent també va derrocar una torre elèctrica en el sector de les Foies. El succés manté veïns d’una part d’este disseminat sense llum. La Policia Local ja ha avisat Iberdrola perquè la companyia es desplace a reparar-la com més prompte millor.
A Gandia es van clausurar instal·lacions municipals i la Policia Local va mantindre tancat, durant unes hores, un tram del carrer Sant Rafael per perill de despreniments. La Policia Local va atendre més de 50 incidències relacionades principalment amb elements desplaçats o despresos per les ratxes de vent, sense que es registraren danys personals.
