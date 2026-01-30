Chiva rep el llegat de Rafael Vicente Sánchez Higón, un veí il·lustre amb projecció internacional
La donació inclou valuoses maquetes de vaixells i llibres, amb l’objectiu d’enriquir el patrimoni cultural local
S. García
L’Ajuntament de Chiva ha rebut oficialment el llegat de Rafael Vicente Sánchez Higón, veí del municipi, que al llarg de la seua vida va mantindre un vincle ferm amb el seu poble natal i que va desenrotllar una destacada trajectòria professional de projecció internacional.
Rafael Vicente Sánchez Higón va forjar la seua carrera en l’àmbit del comerç dels taulells i la ceràmica, sector en el qual va aconseguir un reconegut prestigi amb una intensa activitat internacional, especialment vinculada a Cuba. Malgrat eixa projecció exterior, mai va perdre el contacte amb Chiva, lloc que sempre va considerar sa casa i a on tornava de manera constant, mantenint un profund sentiment de pertinença.
Com a mostra d’eixe amor pel seu poble, Sánchez Higón va expressar la seua voluntat de llegar a Chiva una part molt significativa del seu patrimoni personal. El llegat inclou sis maquetes o reproduccions a escala de vaixells històrics, peces de gran valor cultural i simbòlic, així com la totalitat dels llibres que conformen la seua biblioteca particular, reflex de la seua inquietud intel·lectual i la seua passió pel coneixement.
Enriquir el patrimoni cultural de Chiva
L’alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha rebut el llegat en nom de tot el municipi i ha volgut expressar públicament el seu agraïment, destacant “la generositat d’un xivà que va portar el nom de Chiva més enllà de les nostres fronteres i que mai va oblidar les seues arrels”. Navarro ha subratllat també que “este llegat no només enriquix el patrimoni cultural del municipi, sinó que manté viu el record d’una persona respectada i molt volguda pels seus veïns”.
Des de l’Ajuntament s’ha assenyalat que es treballarà per a conservar i fer valdre este llegat, amb l’objectiu que puga ser gaudit per la ciutadania i servisca com a homenatge permanent a la figura de Rafael Vicente Sánchez Higón i a la seua estreta vinculació amb Chiva.
