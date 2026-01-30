Immobiliari
Comprar una casa d’obra nova a València costa 70.000 euros més que en l’àrea metropolitana
Els taxadors constaten que el valor de la mateixa vivenda val un 40 % més en el Cap i Casal que a Mislata, Torrent o Paterna pel cost del sòl
Comprar una vivenda d’obra nova a València costa 70.000 euros més que una d’idèntica en la resta de l’àrea metropolitana. Els taxadors han constatat que el valor de la vivenda és un 40 % més alt en el Cap i Casal que a Mislata, Torrent o Paterna. La diferència es deu al cost del sòl, perquè els materials són similars per les exigències del codi d’edificació. Els municipis al costat de València més econòmics per a comprar un pis són Burjassot i Quart de Poblet, segons revela una anàlisi de la taxadora Sociedad de Tasación a la qual ha tingut accés Levante-EMV.
El preu mitjà de la vivenda nova a la Comunitat Valenciana va arribar, al tancament de 2025, als 2.261 euros el metre quadrat. La taxadora subratlla que és el màxim històric després de superar el que es va registrar el desembre de 2007, pic de la bambolla immobiliària. En els últims dotze mesos, el cost de la vivenda d’obra nova ha pujat un 8,6 % en el conjunt de la C. Valenciana.
Cost mitjà
L’increment a València ha sigut més fort, ja que ha arribat al 9,2 %. Els analistes de Sociedad de Tasación precisen que el cost del metre quadrat d’una vivenda acabada de construir en el Cap i Casal és de 2.538 euros (encara que, en alguns districtes, com Ciutat Vella o Extramurs, ronda els 4.000, segons l’Observatori de la Vivenda de la UPV). Un pis mitjà de 100 metres quadrats costa a València 253.800 euros. És de mitjana un 40 % més car que en la resta de municipis de l’àrea metropolitana.
El preu mitjà de les vivendes d’obra nova a Torrent (90.000 habitants) és de 176.000 euros, i a Paterna (77.000 ciutadans) és de 187.770 euros. A Mislata, que està separada de València per un carrer, l’obra nova és un 42 % més barata que en el Cap i Casal. En concret, els pisos d’obra nova a Mislata costen de mitjana 176.100 euros (77.700 euros menys que a València), segons revela l’anàlisi de Sociedad de Tasación.
Burjassot
Altres municipis com Burjassot (179.700 euros un pis d’obra nova de 100 metres), Quart de Poblet (180.500 euros) i Manises (193.700) també són molt més econòmics que València, malgrat estar a escassa distància i amb idèntic cost de construcció.
El delegat general de València de Sociedad de Tasación, Alberto de Jorge, explica que “el mercat de vivenda d’obra nova a la Comunitat Valenciana manté un dinamisme notable i encadena quatre trimestres consecutius per damunt dels 2.000 euros el metre quadrat. El desembre de 2025, el preu va registrar un increment interanual del 8,6 %, en línia amb la mitjana nacional. La combinació d’una demanda intensa, una oferta ajustada i l’encariment dels costos de construcció ha conduït la Comunitat a registrar el seu màxim històric”.
Un 50 % més cars en deu anys
L’estudi de Sociedad de Tasación revela que el cost dels pisos nous en el Cap i Casal s’ha encarit un 50 % en 10 anys, al passar de 168.200 euros de mitjana una vivenda de 100 metres quadrats en 2015 a 253.000 euros a finals de l’any passat. Només en 2025, la pujada acumulada del preu de la vivenda ha sigut d’un 9 %.
Torrent
L’increment de preus en l’última dècada ha sigut més moderat a Torrent i se situa en un 40 % (en 2015, un pis de 100 metres costava 118.500 euros). L’augment a Paterna en deu anys ha sigut del 33 %. El recalfament més intens a València, segons els experts, es deu a l’esgotament del sòl disponible i a la pressió de la demanda, que és més intensa que en la resta de l’àrea metropolitana. De fet, la ciutat de València va créixer en 45.000 habitants entre 2024 i 2025 per l’arribada de treballadors immigrants.
