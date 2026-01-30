Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell fa pinya amb Barcala davant de la crisi per l’adjudicació de vivendes públiques a alts càrrecs de l’Ajuntament d’Alacant

El portaveu, Miguel Barrachina, destaca que l’alcalde ha actuat amb “celeritat” i en “temps rècord” per a investigar els fets i contraataca exigint al PSOE la mateixa conducta davant dels presumptes casos d’assetjament sexual en el partit

El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, i el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, compareixen després del ple del Consell / Biel Aliño / EFE

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha eixit este divendres en defensa de la gestió de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, i del seu equip de govern davant de la crisi generada després de conéixer-se que la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament, l’arquitecte municipal i tres parents d’una altra alt càrrec del consistori han resultat beneficiaris d’adjudicacions de vivenda pública protegida en la primera promoció d’este estil en la ciutat en 20 anys.

El portaveu de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha destacat que l’Ajuntament “i, singularment, el seu alcalde”, Barcala, han reaccionat amb “celeritat” i han remés a la secretaria municipal la informació sobre el cas per a una “investigació interna”.

Barrachina ha destacat també les intencions anunciades per Barcala d’acudir a la Fiscalia davant del “mínim indici” que eixes perquisicions destapen possibles irregularitats i, així, “actuar contra qualsevol que haja pogut beneficiar-se d’eixa actuació”.

El portaveu, habitual assot del PSOE, ha aprofitat eixe compromís de l’alcalde d’Alacant de denunciar els fets davant del Ministeri Públic per a arremetre contra les socialistes valencianes Rebeca Torró i Pilar Bernabé, secretària d’Organització i responsable d’Igualtat de Ferraz, respectivament, per no haver fet el mateix davant dels casos de presumpte assetjament sexual denunciats en el si de la formació socialista.

“Anime també el PSOE a acudir a la Fiscalia”, ha dit Barrachina, que ha criticat Bernabé i Torró per “no conéixer” l’adreça del Ministeri Públic. Així, després de les peticions del PSOE d’Alacant a Barcala d’acudir a esta instància, ha recomanat als socialistes “fer el mateix” ara que “ja saben que existix i a on està”.

