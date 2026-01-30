La crisi per la reestructuració de Cultura escala i els directors de museus demanen una reunió a Mompó
Els quatre sindicats es reunixen amb una part de la plantilla i plantegen mobilitzacions després de la modificació de la plantilla presentada sense negociació prèvia
La reestructuració que impulsa la Diputació de València dins de la seua Àrea de Cultura ha provocat una unanimitat de les que costa aconseguir. Els quatre sindicats amb representació (UGT, CCOO, Intersindical i CSIF) es manifesten en contra de la reforma, que ha provocat un terratrémol en la casa.
Així ho van manifestar este dijous en una reunió que havia demanat la plantilla, i que va congregar mig centenar de persones i responsables de tots els departaments i museus de cultura, així com treballadors afectats.
Cal destacar, com ja va contar Levante-EMV, que la modificació de la relació de llocs de treball relleva el cap de servici i reestructura el servici amb direccions noves, amortització de places i canvi d’àrea d’empleats. Tot això, sense negociació ni informar els afectats, lamenten les fonts consultades, que se’n van assabentar al conéixer el detall de les 358 pàgines d’esta àmplia reforma. Algunes fonts assenyalen que el servici passaria de més de 170 llocs de treball a menys de 150.
La principal conclusió a la qual es va arribar en la reunió és que la plantilla de Cultura vol plantar batalla. O, com a mínim, intentar-ho. En la reunió es va valorar la possibilitat de celebrar concentracions. Els sindicats, previsiblement, es manifestaran tots en contra en la mesa general de negociació que se celebra dilluns amb la diputada de Personal, Reme Mazzolari.
El primer pas, amb tot, ha sigut sol·licitar una reunió directament amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, una petició formulada ahir mateix. A esta acudiran els directors del museu de cultura popular l’ETNO, la del de Prehistòria, el director del MuVIM i els responsables del Sarc i la Institució Alfons el Magnànim, l’editorial de la Diputació. Així mateix, hi acudirà el cap de servici de Cultura.
La seua reclamació és que detinga el procés (la intenció inicial era que el ple del mes de febrer done el vistiplau als canvis) i que es torne a posar en marxa negociant des del principi, tenint en compte l’opinió dels caps.
Com va publicar este diari, la nova modificació de la plantilla de la Diputació de València que ultima l’Àrea de Recursos Humans planteja una reorganització integral de l’Àrea de Cultura, en la qual s’inclou l’eliminació del lloc de cap de servici, que actualment ocupa Josep Vidal, i posa el pes de la gestió en sis direccions, quatre ja creades (MuVIM, Museu d’Etnologia, Museu de Prehistòria i Teatres) i dos de nova creació: la de la Institució Alfons el Magnànim (l’editorial provincial) i la de Gestió Cultural-Municipalisme. Jeràrquicament, estes sis direccions només tindran per damunt el diputat de Cultura.
La reorganització de l’Àrea inclou la supressió de servicis existents, la creació de nous llocs directius i una redistribució del personal per a eliminar duplicitats i reforçar l’assistència cultural als municipis de la província. Són diverses places d’administratius les que es reubiquen a altres departaments.
MuVIM: nou museu d’art de la Diputació
La reforma proposa dividir l’Àrea de Cultura en dos grans blocs conceptuals. D’una banda, la gestió museística, que agruparà els tres museus dependents de la Diputació: el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia i el Museu de Prehistòria. I, d’altra banda, la gestió cultural–municipalisme, que concentrarà la programació cultural, la itinerància i els servicis dirigits directament als ajuntaments, a més del Magnànim i Teatres.
A més, la reorganització preveu també que l’Ofitec, l’oficina que gestiona el patrimoni artístic de la Diputació, s’integre en el MuVIM perquè el museu exhibisca permanentment una selecció d’obres que, en la seua majoria, romanen actualment en un magatzem de Bétera. Amb este canvi, avançat en el seu moment per Levante-EMV, l’espai passarà a denominar-se MuVIM-Museu d’Art de la Diputació.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat