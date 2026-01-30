Els cables que sustentaran la coberta del Nou Mestalla
La coberta del Nou Mestalla tindrà un pes aproximat de 4.800 tones i estarà sostinguda per 50 pilars d’acer
El Nou Mestalla continua fent passos ferms cap a la seua definitiva posada de llarg, prevista per a l’estiu de 2027. En les instal·lacions del futur feu valencianista ja reposen els primers cables que sostindran la gran coberta de l’estadi, una estructura cridada a convertir-se en un dels elements més icònics del nou coliseu blanc-i-negre.
La responsabilitat de fabricar estes autèntiques “venes d’acer” recau en Pfeifer Structures, una prestigiosa empresa alemanya amb seu a Memmingen, en el sud del país, i una dilatada trajectòria en grans infraestructures esportives. No és una nouvinguda al futbol d’elit: el seu segell ja és present en estadis de referència com San Mamés, el Volksparkstadion del Hamburger SV o l’MHPArena del VfB Stuttgart.
Per al Nou Mestalla, Pfeifer està produint diferents tipus de cables fonamentals per a l’estabilitat i la resistència de la coberta. D’una banda, els cables de travada, encarregats de rigiditzar l’estructura dels pilars; d’altra banda, els de l’anell de tensió, que conforma la part interior de l’estructura metàl·lica; i, finalment, els cables radials, que connecten este anell de tensió amb l’anell de compressió exterior. Peces clau que s’instal·laran en els pròxims mesos i que marcaran un abans i un després en la silueta de l’estadi.
Un pes de 4.800 tones
La magnitud del projecte impressiona: la coberta del Nou Mestalla tindrà un pes aproximat de 4.800 tones i estarà sostinguda per 50 pilars d’acer S355, un desplegament tècnic de primer nivell pensat per a durar dècades i convertir-se en un referent arquitectònic.
Però el nou estadi no només mira al futur des del punt de vista estructural. També ho fa des de la sostenibilitat. Octopus Energy, sustainable founding partner del projecte, implementarà en la coberta una instal·lació fotovoltaica composta per panells solars amb sistema de gestió intel·ligent, situats en el perímetre exterior. Una aposta clara per l’eficiència energètica i el respecte mediambiental.
