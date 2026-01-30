Morvedre es mobilitza de nou contra el genocidi a Palestina
La Coordinadora de Suport al Poble Palestí-Camp de Morvedre ha convocat una manifestació per a este diumenge
Albert Vidal
Diverses organitzacions socials i ciutadanes, sota la plataforma Coordinadora de Suport al Poble Palestí-Camp de Morvedre, han convocat una manifestació este pròxim diumenge 1 de febrer para denunciar que “el genocidi continua” en territori palestí.
La mobilització, que compta amb el suport de la comunitat palestina i la Xarxa Solidària Contra l’Ocupació de Palestina (RESCOP), busca pressionar el Govern perquè adopte mesures contundents davant de l’actual crisi humanitària i bèl·lica, segons informa esta plataforma, que convida tota la ciutadania del Camp de Morvedre i de les comarques veïnes a participar en esta jornada de lluita i solidaritat.
Com en ocasions anteriors, la coordinadora espera que “la resposta cívica siga la mateixa de sempre i que aconseguim omplir la plaça de l’Alameda”.
Esta protesta se suma a la campanya estatal de la RESCOP (Xarxa Solidària Contra l’Ocupació de Palestina) i compta amb el suport de la BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), que a la Comunitat Valenciana busca visibilitzar la solidaritat del poble valencià amb les víctimes del conflicte i “exigir accions polítiques concretes més enllà de la retòrica”. De la mateixa manera, afirmen que “més que accions directes, es busca sancions directes i concretes”.
Finalment, les entitats convocants han estructurat les seues demandes entorn de tres eixos fonamentals: la ruptura total de relacions, tant diplomàtiques, institucionals i comercials amb Israel; l’embargament d’armes i l’autodeterminació del poble palestí amb la fi de l’ocupació.
L’acte s’ha previst que comence a les 11:30 hores en l’Alameda del Consell.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat