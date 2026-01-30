À Punt sustenta el 100 % de la seua producció contractada en empreses valencianes
L’augment de la producció pròpia en informatius i programes ha sigut d’un 22 %
En 2025, À Punt va augmentar un 22 % la producció destinada a informatius i programes d’estrena, i ho va fer amb empreses de la Comunitat Valenciana en un 100 %, amb l’única excepció d’una producció audiovisual que ha realitzat amb les televisions autonòmiques de la Forta i que s’estrenarà pròximament. Així ho ha donat a conéixer la televisió pública en un comunicat basat en les dades extretes del sistema de planificació i gestió de la programació.
Segons ha explicat la cadena, este increment en la producció i íntegrament en empreses de la Comunitat Valenciana “reforça el paper de la radiotelevisió pública com a motor de l’audiovisual de la nostra Comunitat”. Cal tindre en compte que programes com Fas festa, Valencians al món o el magazín de la vesprada abans eren realitzats per dos productores, una de l’autonomia i una altra de la resta d’Espanya. Ara, la direcció d’À Punt ha primat que siguen només empreses valencianes les que produïsquen estos espais.
Augment de la producció associada
En este sentit, ha augmentat un 22 % respecte a 2024 la producció associada, és a dir, la que À Punt fa amb altres empreses del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, que engloba els programes d’entreteniment, les diferents retransmissions com Falles, Magdalena o Fogueres i la resta de continguts audiovisuals que À Punt encomana a les empreses productores. En total, 2.057 hores, enfront de les 1.934 hores de l’any 2024.
L’increment de la producció pròpia també s’ha elevat un 22 % i abasta tot el temps dedicat a informatius i especials informatius, però en 2025 també s’han realitzat amb recursos propis programes com La via verda, el magazín matinal Connexió CV i l’espai esportiu La banda. En total, 1.813 hores d’emissió, un 22 % més que en 2024 i prop del 32 % del temps d’emissió de la cadena.
Este augment en la producció pròpia i de producció associada amb empreses de la Comunitat Valenciana ha sigut possible “gràcies a l’augment del rendiment dels estudis de la televisió que acullen diferents programes que es graven o emeten a diferents hores”. Esta política de rendibilitzar els platós al màxim també ha suposat “un estalvi en lloguer de platós externs, uns diners que s’han destinat a invertir en més produccions. I una major inversió en programes nous ha donat com a resultat la disminució en un 15 % anual del temps dedicat a les redifusions, és a dir, repeticions de programes ja emesos (7 % en 2025, enfront del 22 % en 2024)”.
Accessibilitat
A més, la direcció d’À Punt —afirma el comunicat— “continua fent uns mitjans de comunicació públics accessibles a tota la població”. En este sentit, s’han aconseguit els objectius marcats quant a hores setmanals subtitulades, amb audiodescripció i amb llengua de signes. De fet, la llei marca un mínim legal de 100 hores subtitulades, 15 hores amb audiodescripció i 15 amb llengua de signes per setmana i À Punt ha fet 130 hores subtitulades, 24 hores amb audiodescripció i 22 amb llengua de signes.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat