Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
El portaveu d’Esquerra Republicana en el Congrés va participar dijous en un acte amb prop de 400 persones dins del seu tour valencià
Josep Camacho
El portaveu d’Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, va omplir la sala d’actes del restaurant Molí Canyar de Potries, lloc triat per ERPV per a celebrar una trobada política dins del tour valencià que va dur a terme Rufián per a animar a conformar una candidatura plurinacional d’esquerres per a les pròximes eleccions generals.
Prop de 400 persones es van interessar per este esdeveniment que va tindre lloc al migdia. Rufián va estar acompanyat pel president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Domènec Garcia; la secretària general d’esta formació, Júlia Andrés; la presidenta d’ERPV-La Safor, Amparo Faus; la secretària de Feminismes del partit, Estefania Mota, i el regidor de Benifairó de la Valldigna Josep Lluís Alberola.
Gabriel Rufián va recórrer, entre els dies 28 i 29 de gener, quatre municipis de quatre comarques distintes: Aldaia (l’Horta), Potries (la Safor), Onil (l’Alcoià) i Petrer, al Vinalopó Mitjà.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat