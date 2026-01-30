Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres

El portaveu d’Esquerra Republicana en el Congrés va participar dijous en un acte amb prop de 400 persones dins del seu tour valencià

Vista del públic assistent

Vista del públic assistent / ERPV

Josep Camacho

Gandia

El portaveu d’Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, va omplir la sala d’actes del restaurant Molí Canyar de Potries, lloc triat per ERPV per a celebrar una trobada política dins del tour valencià que va dur a terme Rufián per a animar a conformar una candidatura plurinacional d’esquerres per a les pròximes eleccions generals.

Prop de 400 persones es van interessar per este esdeveniment que va tindre lloc al migdia. Rufián va estar acompanyat pel president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Domènec Garcia; la secretària general d’esta formació, Júlia Andrés; la presidenta d’ERPV-La Safor, Amparo Faus; la secretària de Feminismes del partit, Estefania Mota, i el regidor de Benifairó de la Valldigna Josep Lluís Alberola.

Los ponentes del acto.

Els ponents de l’acte / Levante-EMV

Gabriel Rufián va recórrer, entre els dies 28 i 29 de gener, quatre municipis de quatre comarques distintes: Aldaia (l’Horta), Potries (la Safor), Onil (l’Alcoià) i Petrer, al Vinalopó Mitjà.

