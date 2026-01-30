Centres
La ruïnosa sala d’actes de l’IES Cid Campeador tindrà llicència d’obres en breu
Després de 20 anys abandonat, pròximament l’espai cultural d’este institut de València reprendrà les obres que es van paralitzar en 2005
Els estris apilats, les parets encrostonades i els cables penjant de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador de València passaran a ser història pròximament. Després de 20 anys patint les conseqüències d’unes obres inacabades, els alumnes del centre podran celebrar les seues graduacions sota sostre i no al pati per una qüestió de força major.
La interrupció de la reforma d’este institut esguita diversos governs municipals, ja que van començar l’any 2005 i fins al dia de hui no s’ha posat la maquinària en marxa. Segons fonts municipals, la llicència d’obres per a reprendre els treballs de rehabilitació s’emetrà pròximament.
Un tall en les comunicacions entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de València l’any 2022, els dos en mans de governs i coalicions progressistes, recalquen des de l’actual consistori, va provocar que es prolongara encara més el retard en la rehabilitació de l’espai.
Pel que sembla, aquell any, la Conselleria d’Educació va sol·licitar la llicència d’obres al consistori per a treballar en la sala d’actes de l’IES Cid Campeador. L’Ajuntament va demanar que es dugueren a terme unes esmenes en el projecte per a emetre el permís, i ací es va quedar estancada l’actuació. No va haver-hi resposta de la Conselleria.
Recentment i després d’una revisió de les llicències d’obres pendents dels últims anys, l’Ajuntament va sol·licitar eixa resposta per part d’Educació i, pel que sembla, ja s’han completat tots els informes i s’ha obtingut el vistiplau del consistori, que pròximament emetrà els permisos perquè l’obra de rehabilitació es duga a terme.
Unes obres sense projecte
L’IES Cid Campeador es va inaugurar l’any 1969 en la seua ubicació actual, el carrer Guillem Despuig, número 8. L’institut compta amb una sala d’actes amb capacitat per a 350 persones que, durant les dècades que va estar accessible, es va convertir en un espai fonamental per a activitats culturals, educatives i comunitàries.
Quan, l’any 2005, es van iniciar les obres de rehabilitació del centre, es va incloure de manera irregular la reforma de la sala d’actes, és a dir, no es preveia en el projecte inicial, sinó que es va incloure “de paraula” en la tercera fase de recondicionament integral del centre, segons recorda una professora de l’institut. Quan, després d’intervindre en la resta de l’institut, va arribar el moment d’arreglar el saló, “que no complia els requisits d’edificabilitat de l’època”, es va buidar i va arrancar completament. El problema va arribar després, quan el pressupost inicial de 58.000 euros es va transformar en més de mig milió d’euros.
Llavors, l’empresa pública encarregada de l’obra, Ciegsa, va paralitzar els treballs, i, 20 anys després, la ruïna s’ha fet forta en esta zona de l’institut.
