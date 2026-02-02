Benipeixcar commemora el 60é aniversari de la seua annexió a Gandia
L’alcalde anuncia l’obertura d’una nova oficina de registre
Benipeixcar ha celebrat el 60é aniversari de l’annexió de la barriada a Gandia amb un emotiu acte commemoratiu que va tindre lloc en l’església i el centre social Sant Cristòfol, amb la participació de veïns, associacions, representants municipals i autoritats.
La jornada va començar amb una missa en l’església de Sant Cristòfol, seguida d’un recorregut fins al centre social, a on es va desenrotllar l’acte institucional. La presentació va ser a càrrec de Jesús Ribes i Marisa Romero, que també van compartir històries, anècdotes i fotografies antigues del barri. Així mateix, es va projectar un vídeo realitzat amb motiu de l’aniversari de l’annexió.
Durant l’acte van intervindre el president de l’Associació de Veïns de Benipeixcar, els presentadors i l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que va destacar la importància de preservar la memòria col·lectiva i el sentiment de poble que continua viu a Benipeixcar sis dècades després de la seua integració en la ciutat.
L’alcalde va subratllar que “Benipeixcar no ha desaparegut, perquè és un poble amb una història llarga i una identitat pròpia que ha sabut conservar les seues tradicions, la seua essència i el seu esperit reivindicatiu”. En este sentit, va recordar que tant Gandia com Benipeixcar es necessiten mútuament, i que esta relació ha de continuar basant-se en la concòrdia, la convivència i el progrés compartit.
Prieto també va fer valdre les millores realitzades en el barri al llarg d’estos anys, i va avançar que, a partir de demà, s’obrirà una nova oficina de registre en les instal·lacions de l’antic consultori mèdic de la barriada que va tancar la Conselleria de Sanitat.
L’alcalde també va insistir en les actuacions d’humanització de carrers i va destacar la recent municipalització del cementeri de Benipeixcar, una històrica reivindicació veïnal.
L’acte va incloure l’entrega de huit detalls commemoratius a persones majors del barri en reconeixement a la seua trajectòria i contribució a la comunitat.
