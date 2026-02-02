Consum apuja el salari quasi un 3 % als seus 23.000 treballadors
L’increment mínim per soci treballador de la cooperativa de distribució serà de 643 euros bruts a l’any
Consum ha anunciat hui que apuja el salari un 2,9 % a tota la seua plantilla. La mesura començarà a aplicar-se a partir de la nòmina de febrer i afecta el 100 % dels treballadors, més de 23.000 persones. L’increment representa una inversió de més de 22 milions d’euros, segons ha informat la cooperativa de distribució valenciana en un comunicat.
A més, Consum ha decidit aplicar un increment addicional al personal operatiu. Amb este augment complementari, la pujada salarial suposarà un increment del 3,44 %, i suposa un augment mínim per soci treballador de 643 euros bruts a l’any. El salari mínim d’accés a la cooperativa del personal soci se situa en 19.318 euros bruts anuals.
Acumulat
Amb esta millora, tota la plantilla de Consum acumula un increment salarial del 20 % en els últims quatre anys. En 2022, la cooperativa va aplicar una pujada d’un 9 %, coincidint amb l’etapa d’alta inflació que va seguir a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, i en 2023 i 2024, un increment d’un 3,6 % en els dos exercicis.
Els socis treballadors són propietaris de la cooperativa, per la qual cosa s’impliquen en la gestió i es repartixen els beneficis. Per això, a més del salari, perceben anualment el retorn cooperatiu que els correspon dels resultats, a més dels interessos per les seues aportacions obligatòries al capital social. En 2025, es van repartir 125 milions d’euros, dels quals 65,3 milions corresponen al repartiment de resultats cooperatius entre els socis treballadors, i 59,7 milions, a primes per objectius.
Ocupació estable i de qualitat
Consum ha generat prop de 1.300 ocupacions en l’últim any, el doble que l’any anterior, fins a assolir una plantilla de més de 23.000 persones. En els últims 10 anys, la cooperativa ha duplicat la seua plantilla creant prop de 10.000 llocs de treball estable i de qualitat en les autonomies en les quals té presència.
Del total de treballadors, més del 72 % són dones, i el 28 %, hòmens. Per territoris, la plantilla es distribuïx de la manera següent: la Comunitat Valenciana té el 63 % de la plantilla; Catalunya, el 21 %; Múrcia, el 9 %; Castella-la Manxa, el 4 %, i Andalusia, també el 4 %.
Persones i benestar
La cooperativa informa en el citat comunicat que ha reduït en 20 hores la seua jornada laboral anual en els últims anys, de 1.790 a 1.770 hores. “Amb mesures com esta, la jornada contínua, 5 setmanes de vacacions, proximitat del lloc de treball al domicili o participació en els beneficis de la cooperativa, entre altres, Consum té com a objectiu afavorir el benestar dels treballadors i oferir més facilitats per a conciliar la vida personal i professional. És la primera empresa del sector retail a Espanya a aplicar en el 100 % de la seua xarxa de supermercats la setmana laboral de 5 dies”, explica en la nota.
