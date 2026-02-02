Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
El centre està tancat mentres es du a terme la investigació
El personal del centre va gravar vídeos en els quals es mostrava la situació dels menors
La Policia Local ha detingut la propietària d’una guarderia d’Algemesí, situada en el carrer Albalat, per presumpte maltractament als menors del centre. La dona va ser detinguda divendres de vesprada, segons confirmen fonts policials a este diari, i se l’acusa dels delictes de maltractament i tracte denigrant.
Les denúncies del personal del centre van ser clau en la investigació, com ha avançat À Punt. Diversos professors van denunciar el tracte que estaven patint els alumnes, la qual cosa ha comportat la detenció de la propietària de l’escola infantil, una dona de 55 anys.
L’escoleta ha sigut clausurada
Fonts pròximes a l’escoleta expliquen que els treballadors van gravar els vídeos que després van entregar als agents per a denunciar la situació que vivien els menors en el centre. Els pares mateixos han reclamat estes imatges per a poder dur a terme les denúncies. Els afectats, segons han explicat ells mateixos, seran citats els pròxims dies pels agents per a conéixer el contingut dels vídeos i avançar en la investigació.
Fonts municipals, per la seua banda, han confirmat a Levante-EMV que l’escoleta ha sigut clausurada. A més, el centre ha tancat els seus perfils en xarxes socials.
La notícia ha commocionat els veïns de la localitat de la Ribera, així com alguns exalumnes d’este centre que va obrir les portes fa poc més de 30 anys. Persones de l’entorn de la detinguda neguen tindre constància d’esta mena d’actituds i es mostren sorpresos per la notícia: “No ho hauria imaginat en la vida”, remarca una afí.
L’escoleta ha sigut tancada immediatament, per la qual cosa les famílies ja busquen alternatives per a poder deixar els seus fills en altres centres infantils.
