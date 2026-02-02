Immobiliari
Hotels i residències universitàries devoren el sòl per a pisos a València
El vigor del turisme i l’arribada d’alumnes internacionals impulsen projectes per a turistes i estudiants en els escassos solars lliures
Hotels, edificis d’apartaments turístics i residències d’estudiants estan devorant l’escàs sòl disponible a València per a construir vivenda, segons advertixen les consultores immobiliàries. La falta de sòl i l’augment de la competència han disparat el cost dels solars. Les immobiliàries tenen damunt de la taula operacions en les quals s’oferixen solars entre 1.700 i 2.000 euros el metre quadrat, valors que deixarien el preu del metre quadrat dels pisos en 7.000 euros (una vivenda de poc més de noranta metres costaria 700.000 euros).
L’urbanista Alejandro Escribano, pare del Pla general d’ordenació urbana de València (PGOU), va alertar, en setembre, que en el Cap i Casal queda sòl per a 8.000 o 10.000 vivendes i prou. Escribano insistix que la ciutat ja no pot créixer més “sense danyar espais que cap ciutadà assenyat eliminaria”, com l’horta. El problema, segons advertixen les immobiliàries, és la competència pels solars lliures de promotors de residències d’estudiants i edificis d’ús turístic.
Boom turístic
El boom turístic que viu el Cap i Casal ha disparat l’interés dels inversors nacionals i internacionals pel sector hoteler valencià. En els pròxims dos anys, la capacitat hotelera de València creixerà un 30 %, amb 3.000 habitacions noves. Promotors i operadors tenen en marxa quaranta projectes hotelers dirigits sobretot als turistes amb més poder adquisitiu (els nous establiments amb més capacitat tindran quatre i cinc estreles). Una part important d’eixos hotels i apartaments s’estan construint en solars buits o en sòls que fins fa uns mesos ocupaven vivendes.
El grup alemany Numa promou un projecte de 132 apartaments turístics en un dels últims solars lliures en el barri del Botànic. Numa, que és un dels majors operadors europeus d’apartaments turístics, té previst obrir, en el segon semestre de 2026, el seu primer establiment en la capital del Túria en un edifici que s’està construint en el número 101 del carrer Guillem de Castro. En eixe solar estava prevista fins ara la construcció d’una residència d’estudiants.
La cadena navarresa Zenit ha comprat, en el carrer Cadis, un solar que feia diversos anys que estava parat, per a alçar el seu segon hotel en el Cap i Casal. És un hotel de quatre estreles, amb 72 habitacions i 29 places d’aparcament. El projecte preveu la construcció d’un immoble amb cinc plantes i un àtic.
Hotel Vincci en Guillem de Castro
La cadena hotelera Vincci promou el seu quart establiment a València en un solar en el carrer Guillem de Castro, número 65. És un hotel de 4 estreles, distribuït en dos edificis independents, amb 71 habitacions i 18 places d’aparcament. El solar està en una intersecció amb els carrers Guillem Sorolla i Bany i feia més de dos dècades que estava parat.
Grupo Tesela, constructora de projectes integrals d’arquitectura, enginyeria i construcció, ha iniciat l’edificació d’un nou hotel urbà de la cadena valenciana Olympia. Situat en ple centre de València, en el barri de Russafa, este 4 estreles tindrà 46 habitacions, algunes d’estes amb terrassa privada. Les obres van arrancar en octubre i està previst que duren dos anys i mig.
Universitaris estrangers
De manera paral·lela, l’arribada d’universitaris internacionals està impulsant la construcció de residències d’estudiants. El fons d’inversió estatunidenca Hines invertix prop de huitanta milions a València en la construcció d’una residència d’estudiants al costat del Politècnic i el campus de Tarongers. El complex comptarà amb 650 llits i obrirà en el curs 2027-2028. La companyia considera el Cap i Casal un mercat estratègic per l’escassetat d’habitacions per a estudiants i manté el focus posat a la recerca de noves oportunitats.
La gestora veu especialment interessant el nínxol de les residències d’estudiants en el Cap i Casal per l’escassa oferta. La taxa de provisió de llits (nombre de places en relació amb el d’estudiants) és del 6 %, per davall del 8 % de Madrid i Barcelona i molt per darrere del 14 % de la mitjana europea. Hines insistix que València és la tercera ciutat d’Espanya per població, PIB i per nombre d’estudiants, amb prop de 110.000. És la segona ciutat espanyola amb major percentatge d’estudiants internacionals (14 %), amb una taxa de creixement del 5,8 % anual.
Un altre projecte per a estudiants és el de la immobiliària Merkel, que promou una residència de 271 habitacions en el barri de Benicalap. La gestora britànica Amro Estudiantes, per la seua banda, també ha impulsat una residència de 271 habitacions en l’avinguda del Port.
Falten places per a estudiants
València no té una oferta suficient per a allotjar el seu nombre creixent d’estudiants universitaris. En l’actualitat, només compta amb 5.800 llits per a estudiants enfront dels 50.000 que necessita per a cobrir la demanda. De fet, és la ciutat amb menys dotació de llits per a estudiants universitaris del país. Segons les últimes dades disponibles, compta amb un llit en residències o col·legis majors per cada nou estudiants nacionals i estrangers que cursen estudis universitaris.
