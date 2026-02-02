Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donde hace más vientoMuere Fernando EstesoMultas patinetes eléctricosCucarachas en la Policía LocalCrimen canónigoGuardia civil detenidoOperarios gigafactoríaGanador Bonoloto
instagramlinkedin

Les entrades visitants del derbi Llevant-València duren set minuts!

El València CF les ha posades a la venda per 30 euros a les 10:02 h i a les 10:09 ja estaven esgotades: “Gràcies, afició”, ha reaccionat el club

La xilena amb la qual Duro va decantar la balança en el derbi de Mestalla contra el Llevant UE

La xilena amb la qual Duro va decantar la balança en el derbi de Mestalla contra el Llevant UE / Francisco Calabuig

Andrés García

València

Set minuts. És el temps que han tardat a esgotar-se les entrades visitants del derbi de la ciutat Llevant-València que es jugarà el diumenge 15 de febrer (18:30 hores) corresponent a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Des d’este dilluns 2 de febrer, es podien adquirir les entrades de públic visitant per a acompanyar el València CF en el Ciutat de València per un preu de 30 euros. El club les ha posades a la venda a les 10:02 h i a les 10.09 h ja estaven esgotades. El club ho ha comunicat a l’instant amb un “Gràcies, afició”.

Estos eren els terminis previstos:

-Soci VCF: a partir d’este dilluns 2 de febrer a les 10:00 hores fins al dimarts 3 de febrer a les 23:59 hores (o fins a esgotar existències).

-Públic general: des del dimecres 4 de febrer a les 00:00 hores fins al dijous 5 de febrer a les 23:59 hores (o fins a esgotar existències).

Comunicat del València

Cada persona podrà comprar un màxim de dos entrades. Les entrades són personals i intransferibles, per la qual cosa hauràs d’introduir les dades de la persona que acudirà al partit, i és important que facen ús de les entrades aquells que s’han indicat en el moment de la compra, atés que en la porta d’accés a l’estadi hauràs de presentar l’entrada i el teu DNI, i el nom de la persona haurà de coincidir en els dos documents. En cas que no corresponga, podries córrer el risc de no poder accedir a l’estadi visitant.

El termini de Soci VCF és exclusiu, per tant, durant eixe període, només es podrà comprar entrades per al soci VCF i un acompanyant. Si eres soci VCF i desitges comprar entrades per a dos persones que no són sòcies del VCF, hauràs d’esperar al termini de públic general.

No està permesa l’entrada de bombos o qualsevol tipus de megafonia a la graderia visitant de l’estadi.

Noticias relacionadas

Si acudixes a l’estadi amb una pancarta, esta haurà de ser sempre d’una grandària inferior a 3x2m.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents