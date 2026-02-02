Les entrades visitants del derbi Llevant-València duren set minuts!
El València CF les ha posades a la venda per 30 euros a les 10:02 h i a les 10:09 ja estaven esgotades: “Gràcies, afició”, ha reaccionat el club
Andrés García
Set minuts. És el temps que han tardat a esgotar-se les entrades visitants del derbi de la ciutat Llevant-València que es jugarà el diumenge 15 de febrer (18:30 hores) corresponent a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.
Des d’este dilluns 2 de febrer, es podien adquirir les entrades de públic visitant per a acompanyar el València CF en el Ciutat de València per un preu de 30 euros. El club les ha posades a la venda a les 10:02 h i a les 10.09 h ja estaven esgotades. El club ho ha comunicat a l’instant amb un “Gràcies, afició”.
Estos eren els terminis previstos:
-Soci VCF: a partir d’este dilluns 2 de febrer a les 10:00 hores fins al dimarts 3 de febrer a les 23:59 hores (o fins a esgotar existències).
-Públic general: des del dimecres 4 de febrer a les 00:00 hores fins al dijous 5 de febrer a les 23:59 hores (o fins a esgotar existències).
Comunicat del València
Cada persona podrà comprar un màxim de dos entrades. Les entrades són personals i intransferibles, per la qual cosa hauràs d’introduir les dades de la persona que acudirà al partit, i és important que facen ús de les entrades aquells que s’han indicat en el moment de la compra, atés que en la porta d’accés a l’estadi hauràs de presentar l’entrada i el teu DNI, i el nom de la persona haurà de coincidir en els dos documents. En cas que no corresponga, podries córrer el risc de no poder accedir a l’estadi visitant.
El termini de Soci VCF és exclusiu, per tant, durant eixe període, només es podrà comprar entrades per al soci VCF i un acompanyant. Si eres soci VCF i desitges comprar entrades per a dos persones que no són sòcies del VCF, hauràs d’esperar al termini de públic general.
No està permesa l’entrada de bombos o qualsevol tipus de megafonia a la graderia visitant de l’estadi.
Si acudixes a l’estadi amb una pancarta, esta haurà de ser sempre d’una grandària inferior a 3x2m.
