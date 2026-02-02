Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Més cooperativa i menys vivenda aïllada: Pedreguer avança cap a un model social i no especulatiu

El nom del projecte, de la cooperativa, també és identitat: hi ha tres propostes que incidixen en l’arrelament en el territori

Imatge del nucli urbà de Pedreguer / A. P. F.

Teresa Andreu

Pedreguer

Els tecnicismes amaguen conceptes socials (i morals). “Vivenda aïllada”, eixa manera d’habitar el territori que s’imposa a la Marina Alta (xalets i urbanitzacions), significa, com deixa clar i net eixa expressió tècnica, aïllament. Pedreguer vol canviar el model, recuperar el sentit social i de cohesió del poble. Més cooperativa i menys vivenda aïllada. I és més que una aposta local per a solucionar el greu problema d’accés a la vivenda. Eixa fórmula ha de funcionar com a contrapés, equilibrar un mercat immobiliari impossible, amb preus de compra i lloguer pels núvols i que expulsa els veïns i les veïnes.

El procés d’acompanyament a la creació d’una cooperativa en cessió d’ús a Pedreguer es va completar este dissabte amb una reunió clau, reunió impulsada per l’Ajuntament i que va comptar amb la direcció professional de Neitn Coop. La trobada va permetre aprofundir en els “fonaments”  del model cooperatiu, en el seu encaix jurídic i econòmic, i en els criteris de governança i convivència en els quals es basa este projecte col·lectiu i social. El nom importa. Definix i dona arrelament al projecte. Hi ha tres propostes per a batejar la futura cooperativa. Serà un nom arrelat; reforçarà el sentit de comunitat.

WhatsApp Image 2026 01 31 at 15.02.39 (1) / Levante-EMV

Durant la sessió s’han treballat aspectes essencials del model de cessió d’ús com a alternativa estable, no especulativa i arrelada en el territori. Es va subratllar la funció social de la vivenda, la corresponsabilitat entre les persones sòcies i la construcció d’una comunitat cohesionada i sostenible a llarg termini.

Un dels moments destacats de la jornada ha sigut el procés col·lectiu de definició de la identitat del projecte. Fruit del treball compartit, el grup ha consensuat tres possibles noms finalistes per a la futura cooperativa, tots ells vinculats a l’imaginari, el paisatge i la memòria local de Pedreguer, i amb una voluntat clara de transmetre valors de comunitat, arrelament i cooperació.

Cap a la constitució formal de la cooperativa

Tant Neitin Coop, cooperativa contractada per l’Ajuntament perquè les persones futures cooperativistes estiguen molt assessorades i acompanyades al llarg de tot el procés, com el mateix consistori valoren molt positivament el grau d’implicació del grup impulsor i la maduresa del debat generat, elements que reforcen la viabilitat social del projecte. Este procés d’acompanyament continuarà en les pròximes setmanes amb noves sessions orientades a concretar l’estructura jurídica, l’organització interna i els pròxims passos per a la constitució formal de la cooperativa.

La iniciativa s’emmarca en una aposta més àmplia per models de vivenda col·lectiva que posen les persones i el dret a la vivenda en el centre. La fórmula de la cooperativa enfortix el teixit comunitari i oferix respostes innovadores als reptes residencials actuals des d’una lògica social, sostenible i cohesionada.

