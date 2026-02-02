El parc de Capçalera espera una reforma: el llac porta clausurat més d’un any
El condicionament del parc s’inclourà en la contracta per a gestionar el jardí del Túria al complet
El parc de Capçalera de València seguix a l’espera d’una rehabilitació integral que no arriba, amb el seu principal atractiu, el llac, clausurat des de fa més d’un any, i amb els camins de fusta i asfalt plens de forats. Tot sembla indicar que la reparació de danys ja no serà objecte d’un programa especial, com es va anunciar en un principi, sinó que s’inclourà en el contracte global de manteniment del jardí del Túria, que eixirà presumiblement enguany a licitació amb un pressupost de 35 milions d’euros per a cinc anys.
Va ser a finals de 2024 quan es va clausurar el llac i es va tancar al públic el negoci de barques que hi havia. Això va servir per a posar el focus en este important jardí de la ciutat, situat entre Campanar, el Bioparc i la població de Mislata, en l’extrem oest del jardí del Túria. No obstant això, els problemes en els camins s’arrosseguen des de molt de temps arrere, amb les travesses de fusta podrides i amb grans forats, el mateix que els camins d’asfalt que recorren el recinte.
Danys en el moll
L’explicació llavors per part de la Regidoria de Jardins va ser que s’estava redactant un pla integral de reparació del parc en els preparatius del qual (tastos) s’havien detectat importants problemes en l’estructura del moll de les embarcacions, la qual cosa havia obligat a clausurar-los per seguretat per als possibles usuaris i també per a l’empresa concessionària.
Eixe pla, però, no ha arribat a posar-se en marxa, i, un any després, la situació és la mateixa o pitjor, amb el llac clausurat i els camins avançant en la seua degradació. En molts punts pot dir-se que són un autèntic perill per als vianants.
Tot sembla indicar, segons fonts municipals, que eixe pla ja no serà tal. No hi haurà una revisió específica de tot el parc, sinó que la seua rehabilitació i manteniment s’inclourà en la contracta anunciada recentment per l’alcaldessa de València, María José Catalá, per a la gestió del jardí del Túria al complet. Segons el que ha anunciat el consistori, la idea és fer un concurs perquè una empresa privada s’encarregue de l’antic llit d’extrem a extrem, per un espai de cinc anys i un pressupost de licitació de 35 milions d’euros.
Eixe projecte es troba en tràmit i tot indica que la licitació podria dur-se a terme al llarg d’este any 2026, cosa que significa que el parc de Capçalera haurà d’esperar almenys un any per a veure curades les seues ferides i que l’únic llac verd de la ciutat torne a tindre barques que el naveguen.
Un pulmó verd
El parc de Capçalera es va inaugurar l’any 2004 en una zona altament conflictiva durant els anys noranta per la venda i el consum de droga, les populars “canyes”. La seua extensió total és de 167.000 metres quadrats (com 20 camps de futbol) i està dominat per un gran llac entorn del qual hi ha un auditori, un bar-cafeteria, àmplies zones d’esplai, jocs infantils i una empresa d’embarcacions recreatives.
A vegades ha sigut notícia per l’acumulació d’espècies exòtiques abandonades pels seus amos o pel color verd intens de les seues aigües, encara que els sistemes de depuració sempre han funcionat i això s’ha atribuït als dies de calor i canvis forts de temperatura. Ara, però, el problema està en el parc mateix, en les seues infraestructures bàsiques, que continuen presentant deficiències importants a l’espera d’una solució definitiva.
