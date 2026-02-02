El PSPV exigix a Pérez Llorca que expulse la regidora que va insultar a Sánchez
El secretari d’Organització, Vicent Mascarell: “És inaudit que, davant d’uns fets tan greus, ni Feijóo ni Pérez Llorca s’hagen pronunciat”
Reclama “una denúncia pública del PP davant d’unes declaracions que incapaciten qualsevol persona per a ocupar un càrrec públic”
El PSPV ha exigit hui a Pérez Llorca que expulse la regidora del PP que va insultar a Pedro Sánchez en el míting de Terol i ha assenyalat que “24 hores després ha sigut incapaç de condemnar els fets”. Així s’ha pronunciat este dilluns el secretari d’Organització del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, que ha afirmat que “és inaudit que, davant d’uns fets tan greus, ni Feijóo ni Pérez Llorca s’hagen pronunciat al respecte”, i ha reclamat “una denúncia pública per part del Partit Popular davant d’unes declaracions que incapaciten qualsevol persona per a ocupar un càrrec públic”.
Cal recordar que diumenge, la regidora del PP Belén Navarro Cañete, del municipi de Vallanca (el Racó d’Ademús), va acudir amb la seua mare a Terol, a 52 minuts amb cotxe, a on va cridar-li fill de puta a Pedro Sánchez en un míting per les eleccions aragoneses del pròxim diumenge.
“Silenci còmplice”
La regidora s’ha disculpat (“unes paraules inapropiades que no estan a l’altura del respecte que ha de presidir el debat polític, fins i tot en contextos de confrontació i discrepància”), però el partit encara no s’ha pronunciat. En este sentit, el dirigent socialista ha assenyalat que “si Feijóo i Pérez Llorca permeten que una regidora insulte a crits el president del Govern i rebente un míting demostren que no tenen projecte i només saben practicar la política bruta”, i ha afegit que “el seu silenci és còmplice, qui calla avala estos comportaments”. “El PP i el seu president Pérez Llorca ha de condemnar-ho ja o serà còmplice de l’odi i la degradació democràtica”, ha insistit, al mateix temps que ha advertit que “els insults i la crispació no poden convertir-se en la norma de la vida política”.
Finalment, Mascarell ha subratllat que “la ciutadania espera dels seus representants responsabilitat, respecte institucional i compromís amb la convivència democràtica”, i ha lamentat que “el Partit Popular torne a mirar cap a un altre costat davant d’actituds impròpies d’un càrrec públic”: “Normalitzar estos comportaments només contribuïx a deteriorar encara més la confiança en les institucions”.
