Quart de les Valls aprova el seu pressupost més alt

Els comptes freguen els 1,1 milions d’euros, un 6 % més que el l’exercici passat

L’alcaldessa de Quart de les Valls, Lara González

L’alcaldessa de Quart de les Valls, Lara González / Daniel Tortajada

Anna Biosca

Quart de les Valls

Quasi 1,1 milions d’euros. Eixe és el pressupost aprovat recentment pel Ple de l’Ajuntament de Quart de les Valls per a enguany, el més alt de la seua història. Amb un 6 % de pujada respecte a l’exercici passat, fonts municipals caracteritzen estos comptes com “una clara aposta per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, reforçant els servicis bàsics i impulsant inversions estratègiques per al present i el futur del poble”.

Les infraestructures bàsiques i el teixit associatiu són dos dels apartats en els quals es fa un “pas avant”, que es materialitza en el manteniment i la neteja del municipi, una dotació “important” per a cultura, la millora en eficiència i qualitat del servici d’aigua potable o les obres en les séquies, “una infraestructura fonamental per a l’agricultura” del municipi de les Valls.

Subvencions nominatives

Fonts municipals destaquen també la pujada en les subvencions nominatives per a les associacions locals, “reconeixent així el paper clau que desenrotllen en la vida social, cultural i esportiva de Quart”. Estes ajudes inclouen l’assessorament i la gestió de la tramitació administrativa.

Gestió responsable

Ayuntamiento de Quart de les Valls.

Ajuntament de Quart de les Valls / Daniel Tortajada

L’augment de la seguretat i el manteniment en les infraestructures a on es desenrotllen els actes festius és un altre dels punts d’atenció d’este pressupost, que, segons l’alcaldessa, Lara González, reafirma el compromís municipal amb “una gestió responsable i orientada a reforçar els servicis essencials, millorar les infraestructures i fer costat al teixit associatiu, consolidant un municipi més cuidat, actiu i preparat per al futur”.

