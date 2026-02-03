Dades 2025
La C. Valenciana rep 12,4 milions de turistes internacionals i supera els 16.000 milions en gasto
El visitant estranger gasta més al dia, però acurta lleugerament la seua estada mitjana
La Comunitat Valenciana va consolidar, en 2025, la seua posició com una de les principals destinacions turístiques d’Espanya, al rebre 12,4 milions de viatgers internacionals, la qual cosa va suposar un increment del 4,26 % respecte a l’any anterior, segons les enquestes de moviments turístics en fronteres (Frontur) i de gasto turístic (Egatur), que ha fet públiques este dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La Comunitat Valenciana va ser la quinta regió més visitada en el conjunt nacional, amb un total de 96,77 milions de turistes l’any passat.
L’avanç es produïx després de diversos exercicis de forta recuperació després de la pandèmia. En 2024, el creixement interanual ja va ser molt elevat, amb un augment del 13,76 %, i en 2023 es va disparar un 21,56 %. Abans, 2022 va marcar un rebot històric del 114 % després de les restriccions sanitàries, que succeïa l’alça del 58 % de 2021 i l’enfonsament del 73 % registrat en 2020. L’evolució confirma que el mercat internacional no només ha recuperat el pols, sinó que manté una senda d’expansió, encara que ara en ritmes més moderats.
En termes econòmics, el turisme estranger va tornar a demostrar el seu pes estratègic per a l’economia valenciana. El gasto total realitzat per estos viatgers va arribar als 16.044 milions d’euros en 2025, un 6,09 % més que l’any anterior. Este creixement del desemborsament global supera l’augment en nombre de turistes, la qual cosa apunta a una millora del rendiment econòmic per visitant.
Gasto diari: 137 euros
El gasto mitjà diari per persona es va situar en 137 euros, un 6 % més que en 2024. Este indicador reflectix una major capacitat de gasto en destinació, amb impacte directe en sectors com l’hostaleria, el comerç o l’oferta cultural. No obstant això, el gasto mitjà total per viatge a penes va créixer un 1,3 %, fins als 1.278 euros per turista, la qual cosa evidencia que l’increment diari es veu parcialment compensat per estades un poc més curtes.
De fet, la duració mitjana del viatge va descendir un 4,2 % en comparació amb l’any anterior, fins a situar-se en 9,3 dies. Esta reducció pot estar relacionada amb canvis en els patrons de viatge, com escapades més freqüents, però de menys duració, o amb l’encariment general dels desplaçaments internacionals, que porta a ajustar el nombre de nits sense renunciar a la destinació.
Malgrat este lleuger ajust en l’estada mitjana, les dades confirmen que la Comunitat Valenciana manté el seu atractiu en el mercat exterior. L’augment sostingut del gasto diari i el volum total desemborsat reforcen la rellevància del turisme com a motor d’activitat i ocupació, especialment en zones com la costa i grans àrees urbanes.
El repte a partir d’ara, segons coincidixen diferents agents del sector, demana continuar millorant la rendibilitat sense tensionar la capacitat de les destinacions, apostant per un turisme amb més valor afegit, desestacionalitzat i diversificat en productes.
Millor registre de la seua història
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat que “hem aconseguit tancar l’any complint les previsions, tant en arribades com en ingressos, situant la Comunitat Valenciana davant del millor registre de la seua història en turisme internacional”.
Cano ha afegit que “estes xifres consoliden la Comunitat Valenciana com una destinació cada vegada més competitiva i atractiva en els mercats internacionals”, i ha subratllat que “des del Consell continuarem reforçant la promoció exterior, tant en els mercats tradicionals com en aquells amb més potencial de creixement”.
