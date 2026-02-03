Gandia demana una ajuda del 2 % cultural per a restaurar les muralles del castell de Bairén
Si el Ministeri la concedix, sumat a fons municipals, quedaria completat tot el projecte del parc arqueològic
Josep Camacho
Les portaveus del Govern de Gandia, Esther Sapena i Balbina Sendra, van informar que l’Ajuntament ha sol·licitat al Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana una subvenció destinada a treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del patrimoni històric de l’Estat, dins del denominat programa del 2% cultural.
A través de la Regidoria de Patrimoni, que dirigix la regidora Alícia Izquierdo, es va presentar el projecte d’excavació, consolidació i restauració de les muralles del castell de Bairén. El pressupost total del projecte ascendix a 665.000 euros, dels quals 465.000 euros es finançarien mitjançant la subvenció sol·licitada i 200.000 euros correspondrien a aportació municipal.
Sapena va recordar que actualment Gandia ja està executant una subvenció del 2 % cultural en el projecte de restauració del Saló de Corones del Palau Ducal. “Ara, amb esta nova sol·licitud, l’objectiu és avançar decisivament en la consolidació del Parc Arqueològic de Bairén”.
Les bases del programa són especialment exigents i establixen que els béns han de ser bé d’interés cultural (BIC), de propietat municipal, comptar amb pla d’usos, pla director i estar afectats per alguna actuació del Govern central. En este cas, el jaciment de Bairén complix tots estos requisits, ja que està envoltat per carreteres estatals.
“En cas d’obtindre’s esta ajuda, el Parc Arqueològic de Bairén quedaria pràcticament finalitzat, la qual cosa permetria destinar recursos a millorar els accessos o habilitar una gran zona d’aparcament”, van assenyalar.
