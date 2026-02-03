Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat oferirà 1.600 places de funcionari per oposició en 2026

Hisenda aprova amb els sindicats l’oferta pública d’ocupació, amb 2.671 places totals, el 60 % de “torn lliure”

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre en una fotografia d’arxiu

Diego Aitor San José

València

Any nou, oportunitat nova per a treballar en la Generalitat. La Conselleria d’Hisenda ha negociat amb els sindicats l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació (OPO) per a 2026, que estarà composta per un total de 2.671 places, tal com ha informat el departament autonòmic en una nota després de finalitzar la Mesa Sectorial de Funció Pública, que ha secundat la proposta de manera unànime. Ara, esta OPO ha de passar pel Ple del Consell per a aprovar el decret corresponent.

Quan això ocórrega, una cosa que el director general de Funció Pública, Vicente Serra, ha indicat que serà pròximament, s’activaran, per als pròxims mesos, les 2.671 places corresponents, encara que no totes estaran a l’abast de tot el món. En este sentit, del total de places oferides, el 60 %, 1.603 places, serà de torn lliure a través d’un procés d’oposició, això és, que qualsevol persona que complisca una sèrie de requisits que es reclame en la convocatòria es podrà presentar a la prova pertinent.

Per la seua banda, el 40 %, 1.068 places, serà de promoció interna a través de concurs oposició, és a dir, només aptes per als qui ja tinguen una plaça pública aprovada. D’estes últimes, 934 places són de promoció interna ordinària, i 134, places de promoció interna específica.

Així mateix, es reserva un 10 % (267 places) del total de places oferides per a persones amb discapacitat. En concret, un 5 % (134 places) serà per a persones amb discapacitat física, un 3 % per a discapacitat intel·lectual i un 2 % per a malaltia mental. Quant al nombre de places per a cada cos, destaquen les 400 places de l’agrupació professional funcionarial de subaltern i les 500 per al cos C2-01 auxiliar.

“Aposta ocupació estable”

En la Mesa Sectorial ha participat, estrenant-se en el càrrec, el conseller José Antonio Rovira, que ha donat la benvinguda als representants sindicals abans de la reunió i ha afirmat que esta OPO “és una oferta importantíssima amb la qual es pretén reforçar l’estabilitat de l’ocupació en la Generalitat”. El conseller ha afirmat que la convocatòria d’esta OPO “permetrà la reposició d’empleats públics, així com reduir la temporalitat”. “El Consell aposta per l’ocupació estable i la cobertura de llocs per a millorar la qualitat i l’eficiència dels servicis públics”, ha afegit.

Les convocatòries dels processos selectius hauran de publicar-se en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del decret. A més, el text inclou una previsió de les places que s’oferiran en 2027, cosa que reforça la planificació a mitjà termini de l’ocupació pública en la Generalitat.

