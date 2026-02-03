L’Ajuntament d’Alacant assegura que “manca d’informació” per a investigar irregularitats en l’adjudicació de vivendes protegides
L’expedient d’esbrinament encarregat per l’alcalde allibera de responsabilitat l’exregidora d’Urbanisme, l’actual cap de servici de Contractació i l’arquitecte municipal per no haver participat en decisions respecte al procediment
Ho va fer Sumar, el PSOE, la Generalitat Valenciana… I ara, també, l’Ajuntament d’Alacant. L’executiu municipal acudirà a la Fiscalia per a posar en coneixement possibles irregularitats en l’adjudicació de la promoció de vivenda protegida Les Naus, per entendre que “manca d’informació” per a investigar pel seu compte. Això sí, l’expedient d’esbrinament intern obert per l’alcalde, Luis Barcala, conclou que ni l’exregidora d’Urbanisme, ni l’actual cap de servici de Contractació, ni l’arquitecte municipal van participar en decisions respecte al procediment, per la qual cosa els allibera de responsabilitat.
Segons ha pogut saber INFORMACIÓN, la investigació duta a terme pel secretari general a petició de l’alcalde es limita a valorar si va haver-hi participació dels funcionaris i càrrecs assenyalats en el procediment de venda de la parcel·la pública sobre la qual es va construir la polèmica promoció. No obstant això, no investiga ni conclou sobre l’adjudicació posterior de les vivendes, atés que ho considera un procediment alié al consistori.
En este sentit, el secretari determina que Rocío Gómez, María Pérez-Hickman i Francisco Nieto (les tres persones investigades en l’expedient) van accedir a la promoció el desembre de 2021 (en el cas de l’exregidora i la funcionària) i que l’arquitecte municipal ho va fer ja el mes de gener de 2025, en substitució d’un altre soci de la cooperativa. No obstant això, en tot eixe temps, el responsable dels esbrinaments aprecia que cap dels tres investigats va participar en cap tràmit administratiu al respecte. Els funcionaris, segons indica el secretari, per no tindre potestat per a això al no formar part de les votacions (encara que Pérez-Hickman sí que va ser present, amb veu però sense vot, en tràmits de la Mesa de Contractació), i l’exregidora, per trobar-se de baixa durant llargs períodes al llarg del present mandat.
Investigació de funcionaris
L’informe del secretari municipal també aprecia en les seues conclusions que “seria necessari que, per part del Servici de Recursos Humans, es relacionara la llista d’adjudicataris de vivendes amb la relació de funcionaris i laborals d’este Ajuntament a fi d’esbrinar si ha pogut haver-hi més personal que haja pogut intervindre en l’expedient”.
Al respecte, el vicealcalde ja ha confirmat que creuaran les dades disponibles sobre adjudicataris del residencial Les Naus i la plantilla municipal per a identificar si hi ha hagut més beneficiaris de la polèmica promoció entre els treballadors públics de l’Ajuntament.
Denúncia en Fiscalia
“Este mateix matí, hem presentat una denúncia en Fiscalia perquè esclarisca els fets respecte al personal de l’Ajuntament”, ha avançat este dimarts el vicealcalde d’Alacant, Manuel Villar. L’objectiu de la denúncia és “actualitzar, veure i comprovar l’actuació dels possibles implicats i, en cas de falta de competència municipal, que siga la Fiscalia qui puga verificar que les persones complisquen amb els fins per als quals la parcel·la va ser posada a disposició pública”.
En este sentit, el vicealcalde ha volgut esclarir tota mena de dubte de possible responsabilitat del Govern local, i ha insistit que no és competència del consistori l’elecció dels adjudicataris: “L’Ajuntament ven un sòl a un preu taxat per a vivendes de promoció privada i licita la venda del sòl. Mentres que la cooperativa, que pot triar els cooperativistes perquè no hi ha norma que establisca control municipal, du a terme l’elecció”. Després d’això, ha afegit Villar, “la Conselleria de Vivenda és la que comprova si es complixen els requisits o no”.
