Les Arts acull l’estrena de l’oratori ‘La infància de Crist’ de Berlioz, dirigit per Sir Mark Elder
L’auditori de Les Arts acull, este dissabte, la interpretació de La infància de Crist, un oratori de Berlioz que no s’escoltava a València des de 1964, amb un elenc de solistes de renom
Les Arts acull, dissabte, una de les grans obres del repertori simfonicocoral encara inèdita en l’auditori: La infància de Crist, d’Hector Berlioz, compositor emblemàtic del romanticisme francés. Sota la direcció del seu director musical, Sir Mark Elder, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i el Cor de la Generalitat Valenciana oferiran este oratori, cim del repertori francés.
La carrera de Mark Elder està vinculada a Hector Berlioz. Reconegut de manera unànime com el gran referent del compositor francés de les últimes dècades, el director musical de Les Arts és considerat el legítim hereu de la saga de grans berliozians britànics com Thomas Beecham o Colin Davis.
La infància de Crist, oratori per a solistes, cor, òrgan i orquestra, és una de les pàgines més fascinants del catàleg de Berlioz, que va llegar una commovedora invitació al recolliment de bellesa sublim i espiritualitat profunda en este recorregut pels primers anys de vida de Jesús de Natzaret: des del somni d’Herodes fins al refugi de la Sagrada Família a Sais.
La partitura compta amb passatges icònics que gaudixen d’entitat pròpia en el repertori, com el Cor dels pastors, que permetrà al Cor de la Generalitat protagonitzar un dels moments més emotius del concert.
No s’escolta des de 1964
La infància de Crist no s’escolta en la ciutat de València des de 1964, any en què l’Orfeó Universitari va estrenar a Espanya l’oratori, juntament amb l’orquestra municipal de la ciutat sota la batuta de José María Franco Gil.
Les Arts reunix un elenc de primeres veus per a papers solistes: la mezzosoprano Kate Lindsey (Mare de Déu), el tenor Laurence Kilsby (narrador i centurió), el baix-baríton Gordon Bintner (Sant Josep), juntament amb els baixos William Thomas (Herodes) i Matthew Rose (un pare de família, Polidor).
