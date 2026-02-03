El Llevant tanca el període de fitxatges sense més moviments
El club es reforça amb dos atacants i un migcampista, mentres tramita una cessió i es desfà d’una altra. L’absència d’eixides en el tram final de la finestra de transferències deixa una medul·lar molt poblada
Rafa Esteve
Ni sorpreses d’última hora ni reforços que apuntalen l’equip. El Llevant, al corrent de possibles operacions fins a l’últim minut, ha tancat el seu mercat de fitxatges de gener amb tres incorporacions i dos eixides, que deixen un total de 26 futbolistes en plantilla fins a final de curs. Capitanejats per Luís Castro, que va aterrar a Orriols cinc dies abans del canvi d’any, seran els encarregats de deixar el Llevant en Primera Divisió després d’un mercat en el qual, malgrat les limitacions econòmiques, ha pogut complir diferents comptes pendents. L’absència d’extrems va suposar un maldecap en la primera volta que el Llevant va intentar solucionar en les millors condicions possibles i, sobretot, prioritzant el talent jove.
La falta de protagonisme de Paco Cortés durant la seua cessió en la CD Lleonesa no va ser un impediment per a recuperar l’andalús, en una aposta de la direcció esportiva per donar-li ales a un dels projectes més prometedors de la Ciutat Esportiva de Buñol. Les seues participacions des del seu retorn al Ciutat de València, partint des de la banqueta, deixen pinzellades d’un futbolista elèctric, atrevit i descarat, que reforça un perfil del qual es mancava i que, al seu torn, es va intentar potenciar per l’altre costat amb el fitxatge de Tay Abed. Amb la finalitat d’esprémer el potencial d’un atacant veloç i amb instint golejador, el procedent del PSV es va presentar com una oportunitat de mercat per la seua situació contractual amb el club holandés. I, de la mateixa manera que Luís Castro reconeix que li falta adaptació i assimilar diferents conceptes, assegura que donarà moltes alegries des del front atacant llevantinista.
A més dels dos extrems, Ugo Raghouber va apuntalar el centre del camp tant per a complir el desig del tècnic portugués de tornar a comptar amb un dels seus estendards en el Dunkerque com del club per a unir a les seues files un migcampista físic, intel·ligent tàcticament i ràpid en la presa de decisions, amb pilota i sense. Qui sap si l’arribada del francés va ser agilitzada davant dels cants de sirena relacionats amb un traspàs de Kervin Arriaga. El Genoa va arribar a mostrar un fort interés, però mai el va concretar amb una oferta convincent per als interessos econòmics del Llevant. Malgrat registrar tres partits consecutius sense participacions, Castro compta amb els seus servicis més enllà que la seua parella en la medul·lar estiga formada per Ugo Raghouber i Pablo Martínez, amb Jon Ander Olasagasti com a principal refresc, i amb l’hondureny, Unai Vencedor i Oriol Rey, descartat en la cita contra l’Atlètic de Madrid, amb un paper totalment secundari, segons els precedents amb l’entrenador portugués.
26 “guerrers” per a continuar en Primera
Sense recanvi en la davantera després de l’eixida de Koyalipou a l’Angers, després que el club tallara la cessió amb el Lens, i el préstec de Jorge Cabello al Mirandés amb la condició que sume protagonisme i torne amb vestidures de primer central, el Llevant ha tancat un mercat el tram final del qual no ha tingut cap sobresalt, més enllà que estiguera pendent de qualsevol possibilitat que rondara al seu voltant. Ara només falta que les sensacions seguisquen en fase ascendent i, sobretot, que s’aconseguisca l’anhelada permanència en Primera Divisió.
