Martí Domínguez presenta este dijous a Xàtiva el seu últim llibre, ‘Ingrata pàtria’
La cita, emmarcada en el cicle “Converses a la Biblioteca”, tindrà lloc a les 19:30 h en la sala de persones adultes
Este pròxim dijous 5 de febrer, a les 19:30 hores, tindrà lloc, en la sala de persones adultes de la biblioteca, la presentació de la novel·la Ingrata pàtria, de Martí Domínguez. Una activitat emmarcada dins del cicle “Converses a la Biblioteca”.
Ingrata pàtria se centra en les tres últimes hores de vida del rector de la Universitat de València, Joan Baptista Peset Aleixandre, condemnat a mort i víctima de les represàlies i la venjança política. A partir d’este punt de partida, l’autor construïx una història íntima i alhora col·lectiva, un testimoniatge sobre la memòria, la dignitat i la traïció.
Martí Domínguez és doctor en Biologia, professor titular de Periodisme de la Universitat de València des de l’any 2002 i director de la revista Mètode. Science Studies Journal des de 1998. Fruit del seu treball com a periodista va rebre el Premi Nacional de Periodisme l’any 2007. També escriu de manera habitual en diferents mitjans de comunicació, com El País, Levante-EMV i La Vanguardia.
Com a novel·lista, és autor, entre altres obres, de la trilogia sobre la Il·lustració, formada pels llibres Les confidències del comte de Buffon (1997), El secret de Goethe (1999) i El retorn de Voltaire (2007), obra amb la qual va rebre el Premi Josep Pla. Entre les seues últimes obres trobem una altra trilogia sobre el feixisme, que inclou La sega (2016), a on recrea la repressió franquista al Maestrat; L’esperit del temps (2019), a on denuncia la col·laboració de la universitat alemanya amb el nazisme, i la novel·la que es presentarà dijous que ve, Ingrata pàtria (2025).
