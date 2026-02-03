Montserrat destina 5,5 milions per a augmentar la capacitat del seu barranc després de la dana
El consistori busca facilitar el pas de l’aigua d’un costat a un altre per a evitar inundacions
El barranc de l’Agroix travessa el municipi de Montserrat, per la qual cosa el seu desbordament, el 29 d’octubre de 2024, va comportar conseqüències greus entre els veïns i les vivendes més pròximes a este punt. L’aigua i el llot també van afectar alguns dels camins més utilitzats en la localitat, entre els quals destaca, entre altres, l’accés a algunes urbanitzacions com les Valletes.
Amb la finalitat d’evitar episodis similars, l’Ajuntament treballa en una sèrie d’actuacions per a augmentar la seua capacitat davant de futures crescudes. El consistori busca reparar els servicis urbans afectats i adequar l’encreuament del barranc amb la carretera CV-405. Per a això, Montserrat ha enviat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) la memòria d’este projecte, que ascendix a 5,57 milions d’euros i que busca posar fi als problemes d’inundabilitat que patix esta zona del nucli urbà cada vegada que es produïxen episodis de fortes pluges.
L’actuació, segons expliquen des de l’Ajuntament, busca facilitar que l’aigua passe d’un costat a l’altre del barranc amb la finalitat que, quan arribe a eixe punt, no es desborde. A més, les obres també pretenen solucionar la problemàtica dels col·lectors pluvials i residuals des de l’avinguda d’Europa fins al carrer Arts Gràfiques.
Encara que esta obra encara no s’ha dut a terme, les diferents administracions ja han realitzat una sèrie d’actuacions en este punt conflictiu de la localitat. La riuada del 29 d’octubre va comportar que s’haguera de reconstruir la mota del barranc amb una escullera, que, al seu torn, també reforça l’accés al poliesportiu municipal. D’altra banda, la dana va comportar el trencament de la conducció existent en el barranc a causa de l’arrossegament de terres.
A més, la Generalitat Valenciana també va restaurar completament fa uns mesos el camí amb un nou mur de formigó armat, que protegix la conducció d’aigua potable a Montserrat, i a més va dur a terme una altra escullera addicional per a previndre nous danys futurs.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
- Els cables que sustentaran la coberta del Nou Mestalla
- L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat
- Quart de les Valls aprova el seu pressupost més alt
- “Àlex, sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”