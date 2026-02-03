Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nombre de persones sense llar a València es multiplica per quatre

Segons dades oficials, en 2025 quasi 3.500 persones a València es troben en situació d’exclusió residencial extrema, un augment que Compromís atribuïx a la falta de polítiques socials del Govern municipal

Una persona sense llar caminant per un carrer de València

Una persona sense llar caminant per un carrer de València / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Compromís per València ha alertat, este matí, que la ciutat viu una situació “molt greu i fora de control” davant de l’augment de persones sense llar, una realitat que, segons ha advertit la portaveu Papi Robles, “el Govern de María José Catalá està intentant ocultar mentres retira recursos i posa traves als qui més ho necessiten”.

Papi Robles ha explicat en roda de premsa que, segons dades oficials del mateix Ajuntament de València, l’any 2025 s’ha tancat amb quasi 3.500 valencianes i valencians en situació d’exclusió residencial extrema, és a dir, en situació de carrer o sense domicili fix, que han sol·licitat l’empadronament. “Això és una autèntica barbaritat, quatre vegades més del que indicava el cens de 2023. Persones que han caigut fora del sistema, expulsades del mercat de la vivenda, i que hui no només no reben ajuda, sinó que es troben amb més burocràcia, més obstacles i, fins i tot, sancions”, ha assenyalat.

La portaveu de la segona força de la ciutat ha advertit que quan un govern deixa de comptar amb les persones, “deixa també de fer-se’n responsable”, en referència a la decisió del PP de no fer en 2025 el cens de persones sense llar. Una decisió que, segons Compromís, no respon a cap impediment econòmic, sinó a una voluntat política d’ocultar la dimensió real del problema.

La regidora Lucía Beamud ha detallat les dades oficials facilitades per l’Ajuntament, que evidencien un col·lapse administratiu sense precedents. En 2025 s’han registrat 5.826 sol·licituds d’empadronament especial, de les quals 1.142 corresponen a persones que viuen directament en el carrer i 2.285 a persones sense domicili fix empadronades en centres municipals de servicis socials. En total, 3.427 persones en una situació d’exclusió residencial extrema.

Asentamiento de chabolas en València

Assentament de barraques a València / Levante-EMV

Beamud ha denunciat que, malgrat esta allau de sol·licituds, només 125 s’han resolt positivament, mentres que 3.827 continuen pendents de resolució. “Això significa mesos d’espera sense accés ple a la sanitat, als servicis socials o a ajudes bàsiques. L’Administració està fallant de manera flagrant a les persones més vulnerables”, ha afirmat.

La regidora ha recordat que l’últim cens oficial, realitzat en 2023, xifrava en 815 les persones sense llar en la ciutat. “En 2025, el Govern de Catalá decidix no fer el cens amb l’excusa que el Ministeri no aporta fons, però això és fals. En 2019 es va fer amb recursos propis. Comparant les dades, hem passat de 815 persones a 1.142 en només dos anys. La xifra s’ha multiplicat per quatre”, ha subratllat.

Persecució en lloc de polítiques socials

Compromís ha assenyalat que les causes d’este augment són clares i estan avalades tant per les entitats socials com pels informes estatals. Metges del Món i Casa Caridad han incrementat notablement les seues intervencions, i l’informe FOESSA vincula directament l’augment del sensellarisme amb l’encariment brutal de la vivenda.

Personas sin hogar junto a l'Oceanogràfic

Persones sense llar al costat de l’Oceanogràfic / Levante-EMV

Malgrat això, Beamud ha denunciat que la resposta del Govern municipal ha sigut “just la contrària a la que seria necessària”. Ha recordat el tancament de dos albergs municipals, l’exigència de set anys d’empadronament per a accedir a ajudes al lloguer i les sancions imposades per la Policia Local a persones sense sostre per dormir en el jardí del Túria. “Hem pogut accedir almenys a quinze multes de fins a cent euros a persones que no tenen absolutament res. Això no és política social, és violència institucional”, ha afirmat.

Un model que abandona i castiga

En el tancament de la roda de premsa, Papi Robles ha exigit mesures immediates, com la realització del cens de persones sense llar, la reactivació del grup de treball sobre sensellarisme i assentaments, la reobertura dels albergs municipals tancats, la posada en marxa d’un projecte de Housing First i la retirada del requisit injust de set anys d’empadronament per a accedir a ajudes al lloguer. Però, sobretot, ha insistit en la necessitat d’intervindre el mercat de la vivenda des de totes les administracions.

