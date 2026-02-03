Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
La directora territorial destaca la coordinació amb l’Ajuntament i la resta de centres d’Educació Infantil
Efe
Els alumnes d’una guarderia d’Algemesí la propietària de la qual va ser detinguda divendres passat pels presumptes delictes de maltractament i vexació dels menors a càrrec seu tenen garantida la seua reubicació en altres centres, segons ha informat la Conselleria d’Educació.
Així ho ha assenyalat la directora territorial d’Educació, Inma Murgui, que ha destacat la “col·laboració, coordinació i comunicació fluida” que hi ha hagut entre l’Ajuntament d’Algemesí, els centres d’Educació Infantil i la Direcció General de Centres i Inspecció Educativa.
“Podem afirmar, a més, que tenim garantida al cent per cent la reubicació de cada un dels alumnes afectats”, ha afegit en declaracions als mitjans de comunicació.
La propietària de la guarderia, en llibertat provisional
La propietària de la guarderia, de 55 anys, va ser detinguda divendres com a presumpta autora d’un delicte de maltractament habitual i un altre continuat de vexacions als menors del centre, i ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars després de prestar declaració davant del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Alzira, en funcions de guàrdia.
Té, a més, prohibit aproximar-se i comunicar-se, per qualsevol mitjà, amb els menors de la guarderia, així com exercir qualsevol activitat laboral, retribuïda o no, que estiga relacionada amb menors, mentres dure la tramitació de la causa.
La detenció de la dona va ser realitzada pel grup UFAM de la comissaria local de Policia Nacional Alzira-Algemesí, com a presumpta autora dels delictes de maltractaments habituals i tracte degradant, ja que, pel que sembla, sacsava, vexava, colpejava i tancava en habitacions contigües sense vigilància els menors a càrrec seu, d’entre 9 mesos i 3 anys.
Una de les treballadores va gravar diverses escenes
El diari Levante-EMV ha informat que la veu d’alarma la va donar una de les treballadores de la guarderia que va gravar alguna de les escenes, incloses unes en les quals es veu com la dona subjecta una xiqueta de poc més d’un any per a obligar-la a menjar un tros de poma, o unes altres en les quals agafa la mà d’un xiquet que havia sigut agredit per a pegar-li al seu agressor, un altre menor.
L’Ajuntament d’Algemesí ha informat que l’escola infantil és de titularitat privada i que no pot oferir cap informació sobre els fets per tractar-se d’un cas judicialitzat en el qual ha de prevaldre, de manera especial, la protecció dels menors.
Assenyala, així mateix, que el consistori i la Conselleria d’Educació han estat col·laborant des del primer moment per a oferir alternatives “ràpides i urgents” que puguen garantir l’escolarització dels menors en altres centres del municipi, prioritzant el seu benestar i la tranquil·litat de les seues famílies.
