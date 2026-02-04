Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condemna pública contra els 14 autors de l’atac trànsfob registrat a Ontinyent

L’Ajuntament emet un comunicat referint-se als fets, com ja van fer ahir des de Compromís i La Vall Diversa

José Luis G. Llagües

Ontinyent

El cas d’assetjament trànsfob protagonitzat per 14 menors a Ontinyent contra un altre després d’un canvi de sexe ha causat una onada de solidaritat en la capital de la Vall d’Albaida i una condemna pública per part de les administracions.

Així, l’Ajuntament ha emés un comunicat referint-se als fets: “Expressem la nostra solidaritat i suport tant a la víctima com a la seua família per un atac cruel i injustificable, i posem a la seua disposició tots els recursos municipals que necessiten. Ningú ha de patir violència, assetjament o discriminació per ser qui és o per viure la seua identitat lliurement. Condemnem rotundament els fets patits per un jove, veí d’Ontinyent. Són uns fets que atempten contra la dignitat, els drets i la convivència democràtica”.

“La diversitat és un valor que ens enriquix com a societat. L’odi i la intolerància no poden marcar el futur dels nostres jóvens, i és responsabilitat de totes i tots educar en el respecte, l’empatia i la igualtat. Les institucions, com no pot ser d’una altra manera, hem d’actuar amb determinació davant de qualsevol vulneració dels drets fonamentals. La llibertat i la dignitat de les persones han de ser sempre garantides i protegides”, prosseguixen des del consistori.

“És per això que volem reconéixer i felicitar l’eficaç actuació de la Policia Nacional, perquè la seua implicació ha sigut clau per a l’esclariment dels fets. Pensem que la seguretat i la protecció de les víctimes han de ser sempre una prioritat. L’Ajuntament d’Ontinyent reafirma la seua implicació amb la consecució d’una societat tolerant, inclusiva i lliure de violència i discriminació”, afigen les fonts municipals consultades.

Ahir, el Grup Municipal Compromís per Ontinyent i l’associació La Vall Diversa també van condemnar els fets.

