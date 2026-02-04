La falta d’obra nova situa pels núvols els preus de la vivenda usada a València
El cost d’un immoble de segona mà creix sense taxa, se situa en els 2.422 euros a la Comunitat i supera els 3.300 euros en el Cap i Casal
La falta de pisos d’obra nova, entre altres motius per l’absència de sòl i d’inversors, està activant de manera desaforada el mercat de la segona mà, la qual cosa implica que els preus estiguen disparats. Tant és així que en el Cap i Casal ja superen els 3.300 euros el metre quadrat, la qual cosa implica elevar a 330.000 euros el cost d’un pis de cent metres, segons les dades que ha publicat hui el portal immobiliari Idealista.
El preu a València ha crescut un 1 % en l’últim mes i un 15,9 % respecte a gener de 2025. Es tracta d’una xifra sense comparació en la resta de l’autonomia, sobretot si la comparem amb els 1.570 euros de Castelló de la Plana o amb els 1.984 de mitjana de la província de València. A Alacant es dona la paradoxa que la capital provincial té costos més barats (2.499 euros) que la resta del territori que denomina (2.707).
En el conjunt d’Espanya, el preu de la vivenda usada va registrar una pujada del 18,4 % interanual en gener, situant-se en 2.650 euros/m². Esta dada suposa, a més, una pujada d’un 3,7 % en els tres últims mesos, d’un 0,4 % respecte al mes anterior i el preu més alt de la vivenda usada en el país des que Idealista té registres.
Autonomies
Totes les autonomies mostren preus superiors respecte a l’any anterior. Múrcia (25,8 %) lidera les pujades, seguida d’Andalusia (21,4 %), Astúries (19,2 %), Madrid (19,1 %) i Cantàbria (18,5 %). Per davall de la mitjana nacional es troben els increments de la Comunitat Valenciana (17,8 %), Aragó (14,6 %), Catalunya (14,3 %), Euskadi (13 %), Castella-la Manxa (12,2 %) i Canàries (11,7 %).
Balears, amb 5.194 euros/m², és l’autonomia més cara, seguida per Madrid (4.585 euros/m²). Tot seguit hi ha Euskadi (3.460 euros/m²), Canàries (3.200 euros/m²), Andalusia (2.784 euros/m²) i Catalunya (2.776 euros/m²). En el costat oposat de la taula trobem Extremadura (1.040 euros/m²), Castella-la Manxa (1.048 euros/m²) i Castella i Lleó (1.287 euros/m²), que són les comunitats més econòmiques.
Províncies
Fins a 49 províncies tenen preus superiors als que es van registrar el mes de gener de l’any passat, amb l’única excepció d’Ourense (-2,8 %). La major pujada s’ha viscut en la província de València, a on les expectatives dels venedors han crescut un 25,9 %, seguida de Múrcia (25,8 %), Astúries (19,2 %), Madrid (19,1 %), Almeria i Toledo (19 % en les dos).
Balears es reafirma com la província més cara per a adquirir una vivenda usada (5.194 euros/m²), per davant de Madrid (4.585 euros/m²). A continuació hi ha Guipúscoa (4.265 euros/m²), Màlaga (4.082 euros/m²), Santa Cruz de Tenerife (3.366 euros/m²), Biscaia (3.321 euros/m²) i Barcelona (3.123 euros/m²).
Capitals
Totes les capitals espanyoles han experimentat increments en el preu de la vivenda usada durant els últims dotze mesos. La pujada més pronunciada és la que experimenta Santa Cruz de Tenerife, a on el preu ha crescut un 26,3 % en l’últim any, seguida dels increments de Lleó (23 %), Guadalajara (22,3 %), Múrcia (19,1 %) i Terol (18,9 %). Per contra, la ciutat de Melilla (2,6 %) protagonitza el menor ascens interanual, juntament amb Cadis (3,8 %), Ceuta (4,2 %), Vitòria i Girona (6 % en els dos casos).
Amb esta pujada, el preu a Madrid s’establix en 5.861 euros/m², i a Barcelona el preu s’ha situat en els 5.148 euros/m². Sant Sebastià és la capital més cara d’Espanya, amb un preu de 6.480 euros/m². Zamora, en canvi, és la capital més econòmica, amb 1.300 euros/m².
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
- Martí Domínguez presenta este dijous a Xàtiva el seu últim llibre, ‘Ingrata pàtria’
- La Generalitat oferirà 1.600 places de funcionari per oposició en 2026
- Els cables que sustentaran la coberta del Nou Mestalla