Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
La Fundació Bancaixa prorroga fins al 6 d’abril una mostra que reunix les obres més significatives de la col·lecció de la casa museu de l’artista a Madrid
Les grans obres mestres del Museu Sorolla de Madrid romandran a València dos mesos més de l’inicialment previst amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa, que amplia així la possibilitat de visitar, en la ciutat natal de l’artista, una mostra que reunix una selecció única de peces emblemàtiques de Joaquim Sorolla.
El gran acolliment del públic ha fet que la Fundació Bancaixa prorrogue fins al 6 d’abril l’exposició “Sorolla. Obres mestres del Museu Sorolla”, que concloïa el 8 de febrer i que està produïda juntament amb el Ministeri de Cultura, el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla.
La mostra reunix a València una selecció de les obres mestres de la casa museu de l’artista a Madrid que rarament ixen juntes de la seua seu habitual, la qual cosa suposa una fita que ha sigut possible per la circumstància extraordinària del tancament temporal del museu madrileny per a la seua ampliació i rehabilitació
L’exposició està integrada per 60 obres que recorren la trajectòria vital i artística del pintor a través d’una selecció de les creacions més destacades de la col·lecció del Museu Sorolla i de la Fundació Museu Sorolla, com Passeig vora al mar, El bany del cavall o La migdiada, entre altres, juntament amb el llenç Trista herència!, de la col·lecció de la Fundació Bancaixa, amb el qual Sorolla va guanyar el Gran Premi de l’Exposició Universal de 1900 a París i va aconseguir consagrar-se internacionalment.
Comissariada pel director del Museu Sorolla, Enrique Varela, el recorregut per la sala comença amb els primers anys de formació del pintor a València i Itàlia, en els quals el jove Sorolla comença a demostrar ja la seua capacitat i el seu enginy com a artista. La segona secció revisa l’etapa d’afirmació de la seua personalitat artística a Madrid amb l’obtenció de reconeixements nacionals i internacionals.
El seu mestratge en el gènere del retrat és present en la mostra amb llenços d’àmbit familiar en els quals, a diferència dels retrats per encàrrec, disposava de la màxima llibertat creativa, la qual cosa conferix a estes obres una major espontaneïtat.
La iconografia de la mar, tan rellevant en la seua producció artística, està representada amb obres emblemàtiques que l’artista va conservar en el seu poder i en les quals va desplegar la seua gran capacitat d’experimentació plàstica. L’exposició es completa amb la seua pintura intimista de jardins; la seua crònica plàstica de l’Espanya del seu temps, amb tipus i paisatges de l’època; i la seua estada en la cala de Sant Vicent (Pollença, Mallorca) en 1919, en l’últim viatge que va fer per a pintar el Mediterrani abans de la seua mort.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
- Martí Domínguez presenta este dijous a Xàtiva el seu últim llibre, ‘Ingrata pàtria’
- La Generalitat oferirà 1.600 places de funcionari per oposició en 2026
- Els cables que sustentaran la coberta del Nou Mestalla