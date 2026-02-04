València CF
Mestalla vol la Copa
El valencianisme s’aferra a la seua competició fetitxe, com a via d’escapament al sofriment en lliga, a la recerca d’una nit gran com les de 2019 o 2022
L’equip està a noranta minuts d’una semifinal copera
Corberán prepara canvis per a refrescar l’onze de La Cartuja
Andrés García
La Copa del Rei no és un torneig més per al València. Forma part del seu passat gloriós i de la seua identitat bregadora i competitiva. Per això, cal dignificar-la i respectar-la sempre. Mai molesta. Ni en les bones ni tampoc en les dolentes, com en els últims anys d’era Meriton. La competició del KO s’ha convertit en un refugi emocional per al valencianisme, que hui, lluny de l’agonia de la classificació, acudirà a Mestalla amb la il·lusió de viure una d’eixes nits que es guarden en la memòria per a tota la vida i es transmeten de generació en generació. Com la boja remuntada al Getafe en 2019 o l’emotiva classificació per a la final de 2022 amb golàs de Gonçalo Guedes precisament contra l’Athletic. Per no parlar de les huit vegades que l’equip va alçar el títol. Queda lluny, massa, però l’afició es mereix una alegria, i la Copa és el camí més directe per a tornar a sentir-se grans en el futbol espanyol. Encara que siga per un dia. Mestalla vol la Copa.
Corberán i els seus jugadors estan obligats a prendre’s l’eliminatòria a partit únic de quarts de final contra l’Athletic com si els hi anara la vida. Cal anar a mort. Igual que farà Mestalla. El vell coliseu blanc-i-negre està en mode de partit gran des de fa dies. No és per a menys. L’equip està a noranta minuts d’una semifinal de Copa i això són paraules majors sobretot en un València de mínims com este. Esta nit s’espera un ple absolut. Les entrades estan esgotades i si hui dia no es penja tècnicament el cartell de “no hi ha bitllets” és perquè, amb les noves tecnologies, contínuament ixen localitats a la venda a mesura que els abonats les alliberen mitjançant el “seient lliure”. Hi haurà un gran ambient, en el camp i en el carrer. La Corba Nord ha convocat una recepció especial a l’autobús de l’equip en l’avinguda de Suècia a partir de les 19:00 hores. Mestalla s’engalanarà. És la seua Copa.
Corberán s’ho pren com una final i eixe és un primer pas cap a la victòria. “La il·lusió és màxima. És un partit a tot o res. Volem estar en semifinals i ho viurem com una final, perquè eixe és el nostre objectiu”, va dir en sala de premsa. El seu pla de partit passa per refrescar l’onze titular de La Cartuja, que diumenge haurà de tornar a jugar contra el Reial Madrid. Jugadors com Umar Sadiq, Javi Guerra, Diego López, Jesús Vázquez o Largie Ramazani esperen la seua oportunitat d’inici. També els dos últims fitxatges del mercat d’hivern. Unai Núñez apunta a la titularitat de central o lateral dret per a donar descans a Dimitri Foulquier. Guido s’estrenarà també com a blanc-i-negre. El dubte és si estarà recuperat al cent per cent de la gastroenteritis que l’ha debilitat físicament. Corberán decidix. Els únics descartats són Julen Agirrezabala (propietat de l’Athletic), Thierry Rendall i Mouctar Diakhaby, ja sense fitxa federativa.
El València busca el seu bitllet a les semifinals de Copa després de quatre anys d’absència. L’Athletic, arreglar una temporada torta des del primer dia en la Lliga, la Supercopa i la Champions, fins al punt de qüestionar la continuïtat en la banqueta de Valverde. Els lleons estan lluny d’aquell Athletic que es va proclamar campió en la 23/24, quaranta anys després, però és l’Athletic. Vint-i-cinc títols copers l’avalen. L’equip basc arriba a Mestalla delmat per les baixes. La seua defensa està en quadro per la sanció de Paredes i les lesions de Dani Vivian i Unai Egiluz, a més de l’inhabilitat per la UEFA Yeray. Valverde ha citat dos centrals del filial, Monreal i De Luis. La bona notícia per al Txingurri serà la tornada d’Aymeric Laporte i Nico Williams malgrat els seus problemes de pubis. En atac, Sancet i Berenguer estan KO. Xiula García Verdura, del comité català. Perill després de veure com se les va gastar Sánchez Martínez en La Cartuja.
