La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
La Casa Vella del Carme va ser discoteca en els setanta, va estar ocupada en els noranta i ara ha obert com un hotel de la cadena Axel especialitzada en la comunitat LGTBIQ+. L’edifici ha sigut objecte d’una ambiciosa restauració per a preservar el valor patrimonial de l’immoble
“Este edifici del segle XVII té més nits que tu. Discoteca en els setanta, ocupat en els noranta i, ara, el mirador privat més queer”. El primer hotel de la cadena Axel a València s’anuncia així en la seua pàgina web. Obert en la històrica Casa Vella del Carme, l’edifici ha tingut, en efecte, moltes vides. Durant la penúltima, va patir un llarguíssim període de letargia que el va abocar a la semiruïna, estat en el qual va ser trobat per l’empresa hotelera i l’estudi d’arquitectura que ha treballat en la seua restauració, els valencians Estudio Mars.
Per a arribar a la seua obertura a València, el negoci ha travessat, a més, un laberint burocràtic. Els promotors de l’hotel —que ocupa dos edificis en els números 23 i 25 del carrer Roteros— han elaborat diferents informes sobre l’evolució de la Casa Vella i el seu edifici contigu, així com la justificació per a realitzar sondatges arqueològics, que s’han tramitat juntament amb les llicències preceptives i adaptades al Pla especial de protecció i reforma interior del barri del Carme. L’expedient de l’Axel ha estat més de sis anys embossat en els diferents servicis municipals fins que per fi ha alçat el cap.
I ha eixit materialitzat en un hotel amb algunes troballes de valor patrimonial. Destaquen, per exemple, la portada exterior de pedra amb columnes dòriques i un arc de mig punt, els arcs de pedra en l’interior catalogats expressament com a elements d’interés historicoartístic, el balcó mirador amb fusta que imita els dos miradors originals encarregats per la propietària Concepción Rico en 1889 o els forjats de bigam de fusta.
Però la joia de la corona és, sens dubte, el mural del segle XV que s’ha trobat sota tres capes de pintura en el treginat de la sala noble de la Casa Vella. Segons conten en Estudio Mars, l’obra va aparéixer després que el restaurador Raúl Chuliá fera tastos en les primeres pintures fins a arribar a la tercera, que apareixia amb una composició figurativa. En el mural del sostre es representa un passatge del llibre del Gènesi. “S’ha fet una restauració arqueològica, les zones en les quals no se sabia què havia pintat inicialment s’han deixat en blanc com si foren pegats i la resta s’ha treballat amb la restauració”, detallen en l’estudi d’arquitectura.
Tal com contava Chuliá en la revista especialitzada Flat Magazine, els colors emprats per al projecte són ocres, rojos, blaus, verds i terra, remarcant les figures amb línia negra. La paleta de colors emprada és molt comuna en el territori de la Corona d’Aragó entre els segles XIV i XV, i amb l’escena representada en els frescos, indica el restaurador, el propietari del palau segurament volia mostrar que ell també era posseïdor de les qualitats de Josep, fill de Jacob, una persona recta, casta i entregada a Déu.
Quant a la distribució de l’hotel, s’ha respectat la preexistència en l’edifici original, de manera que les zones comunes se situen en la Casa Vella per a tocar el mínim possible l’estructura original d’este element patrimonial de la ciutat, i les habitacions se situen en l’edifici contigu. Les pintures de la sala noble amb cúpula estan obertes a la visita del públic general un dia a la setmana.
A les portes dels Gay Games
L’Axel Hotel València va obrir les portes a finals de 2025 i es va posicionar com l’estrena nacional més destacada del grup en l’exercici passat. Amb 72 habitacions, l’hotel preveu facturar anualment més de tres milions d’euros i una ocupació mitjana superior al 80 %.
Enguany, el primer hotel de València orientat a la comunitat LGTBIQ+ conviurà, a més, amb una fita important per al seu rendiment potencial: el Cap i Casal celebrarà els Gay Games del 27 de juny al 4 de juliol. L’esdeveniment internacional esportiu i cultural, enfocat en la diversitat i inclusió, comptarà amb més de 37 disciplines esportives i atraurà milers d’esportistes i aficionats de diversos països.
Però no tot són bones notícies, ja que l’Axel Hotel València, després d’anys de periple burocràtic, es troba enmig de dos tempestes. D’una banda, el debat sobre l’impacte del turisme a València està decantant la balança cap al cansament veïnal i els negocis del sector no són aliens. Tampoc l’Axel. De fet, l’associació veïnal del Carme va intentar tombar el projecte adduint que la normativa urbanística i patrimonial impedix annexar dos edificis catalogats per a formar un únic immoble. D’altra banda, els Gay Games arriben envoltats d’una agra polèmica per les retallades en drets i visibilitat de la comunitat LGTBIQ+ i el boicot emprés per tots els clubs nacionals cridats a participar-hi.
