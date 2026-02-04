Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retiren les tanques publicitàries il·legals de la CV-300 entre Foios i Albalat dels Sorells

La Conselleria ha aprofitat les obres del carril ciclopedestre per a eliminar els cartells que incomplixen la normativa

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Foios

Adeu a la publicitat il·legal en les carreteres de l’Horta Nord. Aprofitant les obres del nou carril ciclopedestre entre Foios i Albalat dels Sorells, la Conselleria d’Infraestructures està ordenant la retirada dels panells publicitaris instal·lats de manera irregular en els camps que voregen la CV-300. Així ho ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz (Compromís), amb un vídeo en les seues xarxes socials, en el qual es mostra que ja s’ha retirat part d’estes tanques.

Obres del carril ciclopedestre entre Foios i Albalat dels Sorells / A. F.

Segons afirma el primer edil, “la proliferació d’estos cartells publicitaris no només genera un risc de distracció per als conductors, sinó que també tenen un fort impacte visual sobre el paisatge i enlletgixen el nostre poble i el medi natural”.

Contra la Llei de carreteres

Però el més important és que va en contra de la normativa. Segons l’article 36 de la Llei de carreteres de la Comunitat Valenciana, està terminantment prohibit fer publicitat en qualsevol lloc visible des de la zona de domini públic de les carreteres fora dels trams urbans. Esta restricció busca evitar que qualsevol anunci puga captar o distraure l’atenció dels conductors que circulen per la via. La normativa prohibix la instal·lació d’anuncis, cartells o tanques, excepte aquells de caràcter institucional, informatiu o indicatiu que compten amb l’autorització expressa de l’administració competent.

Alguns municipis, com Meliana o Rafelbunyol, compten amb la seua pròpia ordenança reguladora que inclou sancions.

