Torna l’incivisme: un “abocador” en el marge d’un camí rural de Teulada
El fem s’acumula en un punt habitual d’abocaments incontrolats: l’inici del vial que puja al Tossal Gros
Torna l’incivisme. Quan sembla que tothom està més que conscienciat (a més, separar i reciclar cada vegada és més fàcil), de nou es veuen abocaments incontrolats. El camí de l’Abiar Alt, a Teulada, recorre una partida de vinyes i bancals de pedra seca. Està als peus de la muntanya del Tossal Gros. Sobreviu i fins i tot ressorgix (s’estan plantant més vinyes) el paisatge rural. Però en una recolzada del camí s’acumula el fem. I el fem crida al fem. Els incívics veuen residus tirats en el marge del camí i allí que tiraran més desaprofitaments. En esta recolzada arranca el vial que puja al Tossal Gros.
Ja en altres ocasions s’ha amuntegat el fem en este punt. Sembla que l’incivisme s’ha cronificat en l’extrem d’este camí. L’Ajuntament va col·locar un cartell en el qual tracta de fer pedagogia i deixar clar que el fem cal separar-lo i depositar-lo on toca. Ací els residus embruten el paisatge agrícola. S’han tirat cartons, plàstics, saques de runes i ja es veu també un poc de fem orgànic.
Facilitats per a separar i reciclar
Els ajuntaments donen facilitats. Fan campanyes. Compten amb servicis municipals d’arreplega d’estris. Separar i reciclar és ja més que una obligació. Els veïns haurien de tindre-ho interioritzat. Hauria de ser una rutina. El Consorci Mare ha obert esta setmana el seu primer ecoparc fix a la Marina Alta. Està a Pedreguer. Es llança el missatge que separar i reciclar significa estalviar. Es bonificarà els veïns que donen exemple. Però no s’aconseguix erradicar del tot els abocaments incontrolats.
