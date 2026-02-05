MISSIÓ INSTITUCIONAL
El Consell es reunix a la Xina amb empreses d’automoció i bateries perquè invertisquen a la C. Valenciana
El vicepresident segon i la consellera d’Indústria analitzen el possible desembarcament asiàtic amb empresaris de sectors estratègics a Sichuan
Una delegació institucional desplaçada a la Xina encapçalada pel vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, i la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha participat en una trobada d’intercanvi i cooperació Sichuan-Comunitat Valenciana. Díez i Cano han mantingut una reunió de treball amb el director general del Departament de Comerç de Sichuan i amb representants de les empreses Yiwei New Energy Technology Co., Sichuan Silk Road Leader Supply Chain Management C i Chengdu Dimoxi Medical Co, entre altres. La Generalitat no ha fet públic el nom de les empreses d’automoció i producció de bateries amb les quals s’ha reunit per raons de confidencialitat.
El vicepresident segon i conseller de Presidència ha destacat la importància d’esta reunió des del punt de vista empresarial, tant per a atraure inversions com per a facilitar l’expansió de les empreses valencianes a la Xina. “Hem estat reunits amb empresaris de la província de Sichuan, fonamentalment dels sectors de l’automoció i les bateries, com també del logístic agroalimentari i del biotecnològic. Posteriorment, hem tingut una reunió institucional amb el sotsgovernador de la província de Sichuan i amb el seu equip directiu, amb l’objectiu d’estretir llaços i vincles de cooperació i col·laboració perquè tant empreses valencianes puguen desenrotllar la seua activitat comercial i industrial ací, en esta província, com també generar les oportunitats perquè empreses xineses puguen invertir en la nostra Comunitat Valenciana”, ha explicat José Díez.
Aeroport
En una segona trobada, el vicepresident segon i conseller de Presidència i la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç s’han reunit amb autoritats del govern de la província, com el sotsgovernador de Sichuan, el subsecretari i director general de l’Oficina de Ferrocarrils i Aeroports, el subdirector general de l’Oficina d’Afers Exteriors, el subdirector general del Departament de Comerç i el subdirector general del Departament de Turisme i Cultura.
José Díez ha ressaltat el valor institucional d’esta trobada, “que reafirma i projecta una trajectòria de cooperació consolidada durant dècades” entre la província de Sichuan i la Comunitat Valenciana.
En este sentit, el vicepresident segon ha fet referència a una sèrie d’acords clau firmats amb esta província xinesa –una de les sis economies provincials més grans de la Xina, amb una població de 84 milions d’habitants– com la carta d’intencions dels anys noranta, el memoràndum de cooperació tecnològica i industrial de 2005 i, especialment, l’agermanament amb la ciutat de València en 1994.
“Les dos regions compartixen una clara orientació econòmica i industrial, amb un enfocament pragmàtic i la voluntat que la cooperació es materialitze en projectes tangibles”, ha destacat.
La Comunitat Valenciana vol ser per a Sichuan “un soci fiable i una destinació segura per a desenrotllar iniciatives empresarials amb visió de futur” –ha afirmat Díez– “i volem continuar impulsant una cooperació pràctica que es traduïsca en inversió, indústria, innovació i ocupació”.
Fortaleses de la Comunitat Valenciana
Per la seua banda, Marián Cano ha detallat les fortaleses de la Comunitat Valenciana com a enclavament estratègic per al desenrotllament de projectes empresarials davant d’autoritats i representants d’empreses de la província de Sichuan.
“El nostre territori presenta factors econòmics, geoestratègics, d’infraestructures i qualitat de vida, entre altres, que han afavorit, al llarg dels anys, l’atracció de fluxos d’inversió estrangera a la Comunitat Valenciana”, ha indicat.
Entre els atractius de la Comunitat Valenciana, Cano ha esmentat la seua ubicació geoestratègica privilegiada, que facilita un accés ràpid tant al mercat nacional com a l’europeu, i que la convertix en un “verdader hub logístic en el sud d’Europa, porta d’accés entre el nord d’Àfrica i Europa i enllaç fonamental cap a Amèrica Llatina”.
Respecte a la celebració de la trobada d’intercanvi i cooperació Sichuan–Comunitat Valenciana, Marián Cano ha destacat la importància de “continuar cuidant la relació institucional i comercial amb les autoritats xineses”, i realitzar una “promoció proactiva de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu d’atraure inversions productives al nostre territori”.
Obertura econòmica
En este sentit, la posada en marxa a la Xina del 15é Pla quinquennal (2026-2030), la presentació del qual està prevista el mes de març, amb un enfocament en innovació, autosuficiència tecnològica, demanda interna i obertura econòmica, condicionarà les inversions i les decisions estratègiques en la segona economia mundial i principal soci comercial de més de 120 països.
Des del Consell, “volem que tant administració com empreses xineses tinguen la Comunitat Valenciana en el punt de mira i, per això, és important cuidar les relacions institucionals i donar a conéixer tot el potencial del nostre territori i la nostra indústria”, ha indicat Cano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Mestalla vol la Copa
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
- Martí Domínguez presenta este dijous a Xàtiva el seu últim llibre, ‘Ingrata pàtria’