Un projecte sota la lupa
Els germans Pérez-Hickman ja no podran llogar les dos vivendes protegides que tenen a Alacant
Els fills de l’exdirectora general disposaven de permís per a arrendar els seus pisos en Les Naus per “canvi de residència”, però se’ls ha revocat, al no presentar la documentació que se’ls va exigir per a acreditar-ho
Els fills de l’exdirectora general de l’Ajuntament d’Alacant que va dimitir després de fer-se públic que els seus dos fills i un nebot havien resultat agraciats amb l’adjudicació de pisos protegits en el residencial Les Naus, no podran llogar-los, almenys com cal.
Els dos fills de María Pérez-Hickman, que ha tornat a la direcció del Servici de Contractació, a on estava abans de ser auspiciada per l’alcalde, Luis Barcala, a la Direcció General d’Organització Interna, Contractació Pública i Gestió de Fons, tenen dos vivendes contigües en una octava planta d’un dels blocs del residencial. Dos pisos que, segons sembla, no pensen ocupar de moment.
Al tractar-se d’una promoció protegida destinada a primera vivenda i, per tant, sotmesa a una normativa, els dos havien sol·licitat autorització per a llogar-les al·legant “canvi de residència”. Un permís que inicialment els va ser concedit, però que ara la Conselleria de Vivenda ha revocat després d’examinar els seus expedients i comprovar que els germans no han aportat la documentació que se’ls exigia per a acreditar eixe canvi de ciutat que els permetera arrendar les seues cases d’acord amb les normes.
Una de les vivendes té una superfície útil de 89,97 m², i l’altra, 79,90 m², i les dos disposen d’un garatge de 12,29 m² i un traster de 10,45 m² útils.
Els pisos van ser escripturats amb uns quinze dies de diferència (el 16 d’octubre un i el 3 de novembre l’altre) i el seu import oscil·la, aproximadament, entre els 200.000 euros un i els prop de 230.000 del més gran.
La consellera de Vivenda, Susana Camarero, va explicar ahir que la llei establix que els propietaris de vivendes de protecció pública poden llogar les seues propietats només en situacions excepcionals, com tindre un contracte de treball en l’estranger o haver de cuidar una persona dependent.
Dret de retracte de la Generalitat
Camarero ha detallat que la Generalitat ha rebut una sol·licitud de venda i tres peticions de lloguer de vivendes, dos d’estes les dels Pérez-Hickman, i ha anunciat la intenció de la Generalitat d’aplicar el dret de retracte o adquisició preferent.
Una iniciativa que es produïx després que INFORMACIÓN revelara que adjudicataris d’estes vivendes protegides estaven anunciant la seua venda en portals immobiliaris a preus de mercat, duplicant el valor inicial i taxat i exigint pagar en negre quantitats pròximes als 200.000 euros per a eludir els controls de la Generalitat sobre les vivendes protegides.
La consellera va aclarir que, per tal que un propietari puga vendre una VPP (vivenda de protecció pública), ha de demanar autorització a la Conselleria. “Si un propietari sol·licita vendre la seua vivenda, primer ha de comptar amb la nostra autorització, i, en segon lloc, com a Administració, tenim l’opció d’exercir el dret de retracte”, va indicar.
A més, va ressaltar que qualsevol venda ha de dur-se a terme sota els requisits establits, garantint que la vivenda es venga al mateix preu que es va pagar en el seu moment i que el comprador complisca amb les condicions per a accedir a una VPP. La consellera va emfatitzar que no s’ha rebut cap altra sol·licitud de venda, i va subratllar que “la Generalitat no pot estar pendent dels portals immobiliaris”.
