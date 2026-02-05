Emergències eleva a taronja l’alerta per vents a València i l’Ajuntament tanca parcs i suspén activitats

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les fortes ratxes de vent deixen diverses destrosses a València

Las fuertes rachas de viento dejan varios destrozos en Valencia /

EP

València

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat (CCE) ha elevat, a les 14:45 hores d’este dijous, a nivell taronja l’alerta per vents en el litoral nord de la província de València, i, a conseqüència d’això, l’Ajuntament de València ha procedit al tancament de parcs i jardins i a suspendre les activitats organitzades a l’aire lliure.

Cau un fanal en el centre de València pel vent i deixa almenys un ferit

Cae una farola en València / J.M. López

En concret, el 112 CV ha emés una nova actualització de les alertes per fenòmens meteorològics i ha establit el nivell taronja per vents en el litoral nord de València i groc en tota la província de Castelló, així com en el litoral sud i interior de València i en l’interior i el litoral nord d’Alacant.

Per fenòmens costaners roman en nivell taronja el litoral d’Alacant, i en groc estan el litoral sud de Castelló i el litoral nord de València. A més, la comarca dels Ports (Castelló) es manté en nivell groc per nevades.

A conseqüència de l’activació de l’alerta taronja, l’Ajuntament de València ha procedit al tancament de parcs i jardins i de cementeris, així com a la suspensió de l’activitat a l’aire lliure organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, segons han informat fonts municipals.

