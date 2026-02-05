Investiguen un possible abocament en el barranc de Barxeta a Alzira
El col·lectiu Xúquer Viu reclama més vigilància fluvial i alerta de les seues conseqüències mediambientals
L’aigua és, per definició, incolora i inodora. No obstant això, la que circulava pel barranc de Barxeta dimecres a la vesprada tenia un to blanquinós en un punt pròxim a la confluència amb el Casella, ja en el terme d’Alzira. També s’apreciaven olors que res tenien a veure amb l’entorn natural. Xúquer Viu va denunciar, davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’Ajuntament, un possible abocament, l’origen del qual ja s’investiga.
Segons detallava a Levante-EMV Isidre Pegenaute, un dels membres de l’associació que va documentar els fets, el col·lectiu ecologista va rebre un avís per part d’un tercer que alertava d’un possible abocament en el barranc de Barxeta. Al voltant de les cinc de la vesprada, van comprovar que, efectivament, alguna cosa havia succeït. “Vam notar que feia olor d’aigües fecals. Però, quan vam arribar, vam veure que l’aigua tenia un color blanquinós. El que fora, es trobava en gran quantitat i vam arreplegar mostres”, va indicar.
El punt en concret en el qual es localitzava la taca, que tenyia de blanc no només l’aigua, ja que, al seu pas, també va deixar la seua empremta en roques i plantes, es trobava prop de la confluència amb el barranc de la Casella, “encara que es veia clarament que l’aigua del Casella estava bé”. Pegenaute va teoritzar sobre l’origen, que va atribuir a un fet intencionat: “No fa molt que vam passar per esta zona i l’aigua tenia una qualitat acceptable, així que ha hagut de ser un abocament voluntari, no sembla una cosa accidental”.
El membre de Xúquer Viu va reclamar més vigilància fluvial per a evitar esta classe d’accions, “perquè, si no s’incrementa el control, estos abocaments poden passar inadvertits”. Així mateix, va alertar sobre el seu impacte: “Estos mals comportaments repercutixen també en les persones. No només poden destruir un entorn natural en el qual hi ha molta fauna, eixa aigua és la que arriba al Xúquer. D’esta reguen els agricultors o en fan un ús lúdic piragüistes o pescadors. Qui contamina l’aigua, ho ha de pagar”, va concloure Pegenaute.
