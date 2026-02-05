Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València

L’alerta de la Generalitat Valenciana per vent s’eleva de groga a taronja i València tanca parcs i jardins i se suspenen les activitats a l’aire lliure - La caiguda de l’aparador d’un local de menjar ràpid de la plaça de l’Ajuntament ha ferit una turista

Marina Falcó

Marina Falcó

València

La borrasca Leonardo que sobrevola la ciutat de València està deixant ratxes fortes de vent que estan provocant nombroses incidències. La més greu fins al moment és la caiguda, este migdia, de la vidriera d’un establiment de menjar ràpid situat en els baixos d’un edifici en la plaça de l’Ajuntament, en la cantonada amb el carrer de les Barques. Els cristalls despresos han colpejat una turista que no ha patit ferides de gravetat, però que ha sigut traslladada en ambulància a un hospital per a ser atesa pels sanitaris.

Acordonan la zona donde ha caído el escaparate del local de Taco Bell en la plaza del Ayuntamiento

Acordonen la zona a on ha caigut l’aparador del local de Taco Bell en la plaça de l’Ajuntament / Levante-EMV

Una altra persona ha hagut de ser evacuada en ambulància al trencar-se un fanal situat en l’encreuament entre el carrer Quevedo i Guillem de Castro, al costat de la porta de l’antiga seu d’Hisenda. El fanal s’ha partit per la mitat després de no poder suportar les ratxes de vent, que han arribat a superar els 100 km/h.

Bomberos y una ambulancia por la farola derribada por el viento en la puerta de la antigua sede de Hacienda

Bombers i una ambulància pel fanal derrocat pel vent a la porta de l’antiga seu d’Hisenda / J.M. López

A més d’este despreniment, nombrosos arbres han caigut en diferents punts de la ciutat, com en la Gran Via Ferran el Catòlic, en el carrer Nou d’Octubre, a on un arbre s’hauria desplomat sobre un cotxe, i enfront de l’estació Joaquín Sorolla.

Precaució pel vent a València

La Generalitat Valenciana ha actualitzat, este migdia, l’alerta per vent i l’ha elevada a taronja, raó per la qual l’Ajuntament de València ha decretat el tancament de parcs i jardins, el tancament de cementeris i la suspensió de l’activitat a l’aire lliure organitzada per la Fundació Esportiva Municipal.

Per la seua banda, el regidor de Protecció Civil i portaveu del Govern municipal, Juan Carlos Caballero, ha demanat prudència en els desplaçaments en la ciutat i província i evitar circular per zones a on hi haja risc de despreniment d’arbres o qualsevol altre element de mobiliari urbà o cornises.

Segons fonts municipals, durant el matí d’este dijous, els bombers de València han atés més de 200 servicis relacionats amb el vent, la majoria menors principalment per la caiguda d’arbres, risc de caiguda de xapes metàl·liques, planxes, antenes i senyals de trànsit.

