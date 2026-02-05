Més de 700 escolars participen en la celebració del Dia de la Xiqueta i la Ciència a Gandia
L’objectiu d’esta iniciativa és fomentar la igualtat de gènere i despertar la vocació científica entre l’alumnat
La primera activitat, en el Teatre Serrano, va acollir dos funcions de l’espectacle teatral Hypatia y el hidrógeno. Un nuevo comienzo, dirigit a escolars de la ciutat. Durant les dos sessions, més de 700 alumnes van participar en esta proposta educativa i interactiva, que combinava teatre, ciència i coeducació mitjançant experiments en directe. L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la regidora d’Igualtat, Diversitat i LGTBI, Maribel Codina, i la regidora d’Educació, Esther Sapena, van acudir a saludar els assistents.
L’espectacle, creat i interpretat per Aida Ivars Rodríguez, formava part de la sèrie “Científiques i elements”, reconeguda entre 2021 i 2025 com la millor proposta d’igualtat i ciència. Durant la representació, els escolars van participar en els experiments i en el desenrotllament de l’obra, fomentant la curiositat científica i el pensament crític des d’una perspectiva coeducativa. A més, l’experiència teatral es va completar amb un llibre i una guia d’experiments elaborats per la mateixa Aida Ivars, juntament amb material didàctic de la Unitat d’Igualtat, Diversitat i LGTBI de l’Ajuntament.
Este projecte també buscava visibilitzar figures històriques com Hipàtia d’Alexandria i altres dones científiques la contribució de les quals havia sigut invisibilitzada, a fi de generar referents femenins en l’àmbit científic i educatiu. Des del consistori es va assenyalar la importància d’oferir accions educatives innovadores que integraren cultura, ciència i igualtat, reforçant el compromís municipal amb la coeducació com a ferramenta per a construir una societat més justa i igualitària.
D’altra banda, esta mateixa setmana s’ha inaugurat, en el vestíbul de la Universitat de València a Gandia (carrer Tossal, núm. 8), l’exposició col·lectiva d’obres artístiques amb motiu del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. La mostra reunix el treball de 19 artistes que reflexionen sobre el paper fonamental de les dones i xiquetes en la ciència. Es pot visitar fins al 20 de febrer.
Per mitjà de diferents disciplines artístiques, l’exposició convida a la reflexió sobre la necessitat de crear referents femenins, trencar estereotips de gènere i garantir la igualtat d’oportunitats en investigació, innovació i coneixement. Des de la Regidoria d’Igualtat, Diversitat i LGTBI, organitzadora de la mostra, es destaca el valor de l’art com a ferramenta de sensibilització social i transformació col·lectiva, a l’abast de tota la ciutadania.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Mestalla vol la Copa
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets
- Martí Domínguez presenta este dijous a Xàtiva el seu últim llibre, ‘Ingrata pàtria’