Més de 700 escolars participen en la celebració del Dia de la Xiqueta i la Ciència a Gandia

L’objectiu d’esta iniciativa és fomentar la igualtat de gènere i despertar la vocació científica entre l’alumnat

El Teatre Serrano, ple d’escolars en la jornada d’este dimecres

El Teatre Serrano, ple d’escolars en la jornada d’este dimecres / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

La primera activitat, en el Teatre Serrano, va acollir dos funcions de l’espectacle teatral Hypatia y el hidrógeno. Un nuevo comienzo, dirigit a escolars de la ciutat. Durant les dos sessions, més de 700 alumnes van participar en esta proposta educativa i interactiva, que combinava teatre, ciència i coeducació mitjançant experiments en directe. L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la regidora d’Igualtat, Diversitat i LGTBI, Maribel Codina, i la regidora d’Educació, Esther Sapena, van acudir a saludar els assistents.

L’espectacle, creat i interpretat per Aida Ivars Rodríguez, formava part de la sèrie “Científiques i elements”, reconeguda entre 2021 i 2025 com la millor proposta d’igualtat i ciència. Durant la representació, els escolars van participar en els experiments i en el desenrotllament de l’obra, fomentant la curiositat científica i el pensament crític des d’una perspectiva coeducativa. A més, l’experiència teatral es va completar amb un llibre i una guia d’experiments elaborats per la mateixa Aida Ivars, juntament amb material didàctic de la Unitat d’Igualtat, Diversitat i LGTBI de l’Ajuntament.

Este projecte també buscava visibilitzar figures històriques com Hipàtia d’Alexandria i altres dones científiques la contribució de les quals havia sigut invisibilitzada, a fi de generar referents femenins en l’àmbit científic i educatiu. Des del consistori es va assenyalar la importància d’oferir accions educatives innovadores que integraren cultura, ciència i igualtat, reforçant el compromís municipal amb la coeducació com a ferramenta per a construir una societat més justa i igualitària.

D’altra banda, esta mateixa setmana s’ha inaugurat, en el vestíbul de la Universitat de València a Gandia (carrer Tossal, núm. 8), l’exposició col·lectiva d’obres artístiques amb motiu del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. La mostra reunix el treball de 19 artistes que reflexionen sobre el paper fonamental de les dones i xiquetes en la ciència. Es pot visitar fins al 20 de febrer.

Per mitjà de diferents disciplines artístiques, l’exposició convida a la reflexió sobre la necessitat de crear referents femenins, trencar estereotips de gènere i garantir la igualtat d’oportunitats en investigació, innovació i coneixement. Des de la Regidoria d’Igualtat, Diversitat i LGTBI, organitzadora de la mostra, es destaca el valor de l’art com a ferramenta de sensibilització social i transformació col·lectiva, a l’abast de tota la ciutadania.

