El pont Las Madroneras de Chera finalitza la seua reconstrucció i s’adapta a futures pluges torrencials
La Generalitat ha destinat 1,5 milions d’euros a esta reconstrucció d’una infraestructura municipal
S. G.
La reconstrucció del pont de Las Madroneras ha permés a Chera recuperar la normalitat en una via clau de comunicació, ara amb una infraestructura “més segura i preparada per a respondre davant de futurs episodis de pluges torrencials”. Així ho ha destacat el comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, durant la seua visita a este pont del camí entre Chera i Siete Aguas sobre el riu Reatillo, que es va posar en servici durant l’últim trimestre de l’any passat.
Segons ha explicat Mérida, la Generalitat ha destinat 1,5 milions d’euros a la recuperació del pont. L’actuació “ha respectat l’estructura original, conservant els arcs i adaptant-los al nou ample del llit per a augmentar la seua capacitat hidràulica”. Les especials dificultats del terreny van obligar a transportar els marcs de formigó en dos fases per a facilitar-ne la col·locació.
El comissionat ha recordat que les inundacions de 2024 van provocar danys greus en l’estructura d’este pont al resultar insuficient la seua capacitat hidràulica per al pas del cabal del barranc. Per això, el nou pont “augmenta la capacitat hidràulica de l’antiga infraestructura enfront d’avingudes i millora la seua funcionalitat per als veïns i visitants de la zona”.
Esta actuació s’emmarca en el Pla Endavant de la Generalitat, que partix de la idea de refer les infraestructures amb un enfocament més resilient. En este sentit, des del Consell s’estan aplicant criteris de prevenció i seguretat en cada intervenció. “No es tracta només de reparar els danys, sinó també de recuperar, entre la ciutadania, la sensació de tranquil·litat i seguretat que es va veure afectada després de la riuada”, ha assenyalat el comissionat.
Treballs executats
Els treballs executats han permés recuperar i millorar la funcionalitat de l’estructura existent mitjançant la retirada, inicialment, dels aterraments tant en el seu interior com en els trams del llit aigües amunt i avall, facilitant així el desenrotllament de les actuacions. A continuació, es van reparar les zones danyades mitjançant la injecció de fissures i la rehabilitació dels elements afectats, al mateix temps que es va organitzar el pas habitual de l’aigua per l’obertura central per a poder executar amb seguretat les noves fonamentacions.
Paral·lelament, es van reconstruir els timpans i les muralletes respectant l’aspecte previ a la dana i es van col·locar els marcs nous en els dos màrgens, per a ampliar la capacitat de pas.
Les obres es van completar amb la millora dels accessos mitjançant murs de contenció i rebliments, la protecció del llit amb escullera, la redistribució de materials per a normalitzar el curs del riu, el condicionament de l’obra de drenatge del rierol pròxim i, finalment, la reconstrucció de la calçada i els seus entroncaments amb un paviment nou de formigó.
Raúl Mérida ha recordat que la reconstrucció del pont de Chera forma part de les 60 actuacions assumides per la Generalitat en diferents poblacions que van sol·licitar ajuda per a reparar les seues infraestructures municipals davant de la impossibilitat de fer-se càrrec de la seua reconstrucció. D’estes, ha destacat, 49 ja estan finalitzades”. La inversió total del Consell en estes obres locals ascendix a 50 milions d’euros.
