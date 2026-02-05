La pujada de febrer del Llevant UE
La permanència en Primera Divisió no dona cap respir: tres rivals Champions i un derbi contra el València seran serioses pedres de toc per a continuar escalant cap a la salvació
Cap partit és senzill en Primera. Ho ha sabut el Llevant des del primer moment, conscient que aterraria en l’elit amb la condició d’acabat d’ascendir. No ha sigut un camí fàcil, però, en el seu moment de màxima esplendor esportiva, amb 8 punts de 15 amb Luís Castro, febrer aterra en l’escenari dels granota com un mes digne per a valents. No obstant això, el Llevant UE, que cotitza a l’alça, desafia quatre oponents de gran envergadura sabent que té capacitat i ferramentes per a fer-los front.
Porten dos mesos sense guanyar en Lliga, però, després de finalitzar la seua participació en Champions League, l’Athletic serà el primer obstacle a superar en un San Mamés sempre difícil de conquistar. De fet, el Llevant només sap el que és guanyar a Bilbao en 1 de les 8 vegades que ha viatjat des que l’Athletic es va mudar d’estadi. No obstant això, la mala dinàmica dels blanc-i-rojos, amb Valverde més qüestionat que mai, obliga a donar el cent per cent abans d’un duel transcendental per la salvació en Primera Divisió.
El València, després de deixar tocat un Julián Calero que va ser destituït una setmana després, es desplaçarà al Ciutat de València amb l’objectiu d’arrabassar-li tres punts al seu rival ciutadà i guanyar tot el terreny de permanència que perdria el Llevant en cas de deixar-se punts en el derbi. Malgrat això, seria el començament d’una setmana de tres partits en la qual, després d’un derbi, n’arribaria un altre, ara contra el Vila-real, corresponent a la jornada 16, que es va suspendre pels avisos d’alerta roja.
Tancament en el Camp Nou
Seria el dimecres 18, a les 20.00 h, quatre dies abans de viatjar al Camp Nou, a on mai s’ha guanyat, per a enfrontar-se a un Barça que transmet la sensació de ser imparable. No obstant això, els de Luís Castro viatjaran a Barcelona sense por… I segurs de les seues possibilitats no només per a fer un bon partit, sinó també per a emportar-se alguna cosa de profit de la ciutat comtal.
