Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
El sorprenent succés ha provocat retards en les línies 1 i 2
Fins a la zona s’han desplaçat agents del Seprona per a tractar de capturar l’animal
EP
Un senglar s’ha colat en el metro de València este dijous al matí i s’ha desplaçat lliurement per les vies fins a arribar a l’estació de Campanar.
L’animal ha accedit a les vies en l’estació d’Empalme, en el terme municipal de Burjassot, a on es troben a l’aire lliure, i ha arribat corrent fins a l’estació de Campanar. Entre estes dos estacions hi ha la de Beniferri, per la qual també ha transitat seguint el túnel en direcció cap al centre de la ciutat.
Retards per un “animal salvatge”
La presència del senglar provoca retards en les línies 1 i 2, segons han confirmat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). La megafonia ha informat els usuaris de Metrovalencia que els retards es devien a la presència d’un “animal salvatge” en les vies.
L’avís s’ha rebut cap a les 09:00 hores. Fins a la zona s’han desplaçat agents del Servici de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil per a tractar de capturar l’animal, i Metrovalencia ha avisat tots els maquinistes perquè estiguen previnguts de la presència del senglar.
Alguns usuaris afectats han relatat a Europa Press que els trens han començat a circular de manera més lenta des de l’estació d’Empalme en direcció a València, i, de fet, s’han detingut per un espai més prolongat de temps en diverses parades, com també en trams de túnel.
Més personal de seguretat
Els usuaris han destacat que han notat més presència de personal de seguretat en les estacions de Beniferri i Campanar, i que, a partir de Túria, els trens han recuperat la velocitat habitual.
Arran d’este incident, fonts de la Generalitat han subratllat que, des de l’inici de la legislatura, l’Administració autonòmica treballa en diferents mesures per a combatre la sobrepoblació de senglars.
De fet, han indicat que la setmana passada es va convalidar en les Corts Valencianes el decret que activa una sèrie de mesures urgents per a reduir la població d’esta espècie, en el marc d’actuacions per a combatre la pesta porcina africana.
Entre estes destaca la instal·lació de caixes trampa després d’una fase de fotoparament que ja està en vigor. Precisament una de les zones en les quals s’actuarà és la comarca de l’Horta, i, en concret, en la localitat de Burjassot.
