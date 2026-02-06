Temporal de vent
La borrasca Leonardo no dona treva: ratxes de 94 km/h, retencions quilomètriques en el port i caigudes d’arbres
L’Aemet pronostica que el vent continuarà deixant ratxes “fortes” fins a la “setmana que ve”
Seguix en directe l’última hora del temporal de vent a València
Eva Tortajada
La borrasca Leonardo està deixant incidències per les ratxes fortes de vent en diversos punts de la província de València. Després d’una jornada marcada per destrosses importants que van deixar diverses persones ferides en la ciutat de València, este divendres es continuen registrant problemes provocats pel vendaval. Aemet manté l’avís groc pel vent, fins al migdia de hui, divendres, en l’interior de la província, amb ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora, i en el litoral valencià, a on les ratxes arribaran als 70 quilòmetres per hora.
Una de les conseqüències més notables de la borrasca en la jornada de hui ha sigut el tancament de l’accés al port de València, que ha generat este matí una retenció d’aproximadament onze quilòmetres en la V-30, segons ha informat la Direcció General de Trànsit. El tancament del port ha afectat també les carreteres V-31 i CV-500, que han registrat problemes a primera hora.
A Cullera, el fort vent ha derrocat un arbre i part d’un mur en la carretera del far. Els dos elements han quedat depositats sobre la calçada, bloquejant per complet la circulació de vehicles en un punt especialment delicat del traçat, la qual cosa ha obligat a tallar el pas per a facilitar la intervenció de les brigades forestals i de la Policia Local.
A Ontinyent s’han registrat ratxes de fins a 94 quilòmetres per hora, que han causat la caiguda d’arbres i xapes metàl·liques.
Els bombers del Consorci Provincial han atés un total de 300 incidències, de les quals 80 han sigut sobre el terreny. Segons informen en xarxes socials, les intervencions més freqüents han sigut les relacionades amb la retirada d’arbres que s’havien desfondrat.
Estos són els municipis a on més vent s’ha registrat
El temporal de vent que manté este divendres en avís groc pràcticament tota la Comunitat Valenciana ha deixat, en les últimes hores, ratxes de fins a 148 quilòmetres per hora a Xodos (Castelló).
Amb dades de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), durant les últimes hores també s’han registrat, en la província de Castelló, ratxes de 135 km/h a Benafigos; 132 km/h a Benicàssim; 116 km/h a la Serratella i a Sierra Engarcerán, o 114 a Atzeneta del Maestrat.
En la província d’Alacant hi ha hagut ratxes de 108 quilòmetres per hora a Xixona; 103 km/h a Alcoi; 99 km/h a Dénia; 92 km/h a Vall d’Ebo; 90 km/h a Confrides, i 89 km/h a Crevillent.
Segons les dades d’Avamet, en la província de València, les ratxes fortes de vent han arribat als 99 km/h a Alginet; 95 km/h a Buñol; 95 km/h a Ayora, o 94 km/h a Ontinyent.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Mestalla vol la Copa
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets