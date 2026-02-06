Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís sol·licita la compareixença de Llorca en les Corts per l’“escàndol” de les vivendes públiques d’Alacant

Baldoví reclama al president que “done la cara” després d’haver defés que les adjudicacions “complien tots els requisits” i exigix que els càrrecs del PP beneficiats retornen les propietats

Joan Baldoví, síndic de Compromís, intervé en un ple de les Corts

Joan Baldoví, síndic de Compromís, intervé en un ple de les Corts / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

L’oposició continua estretint el setge al Consell per les adjudicacions de vivenda pública protegida a alts càrrecs del PP en l’Ajuntament d’Alacant. Després que Vox se sumara ahir a l’esquerra en la petició d’una comissió d’investigació sobre el cas en les Corts, Compromís ha registrat, este divendres, una petició de compareixença del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, davant del ple del parlament sobre l’“escàndol” en el consistori que governa el popular Luis Barcala.

“Els caradures que s’han quedat unes vivendes que no els corresponien han de retornar-les, perquè accedisquen a estes les famílies que les necessiten. I, per descomptat, li hem dit a Pérez Llorca que ha de vindre ací, a les Corts, a donar la cara”, manifesta el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaracions remeses als mitjans. El portaveu valencianista recorda que “el president de la Generalitat va dir que els càrrecs i afins al PP que es van quedar estos pisos complien tots els requisits”.

Quins requisits? —es pregunta—. Ser amic del constructor, ser del PP, tindre informació privilegiada, ser funcionari municipal?”. “Que vinga ací, que ho explique i, sobretot, que exigisca que eixes vivendes es retornen a les famílies que més ho necessiten”, insistix.

Tot això després de la polèmica per les vivendes de protecció pública i de transcendir que l’exregidora d’Urbanisme en l’Ajuntament d’Alacant Rocío Gómez; els dos fills de la també dimitida directora general d’Organització Interna, Contractació Pública i Gestió de Fons, María Pérez-Hickman, i un arquitecte municipal estan entre els adjudicataris d’estes vivendes.

Després de conéixer-se esta informació, que ja esguita el Consell, Compromís va sol·licitar una comissió d’investigació en les Corts al respecte, una cosa que també va demanar el PSPV hores després i també Vox este passat dijous, la qual cosa assegura una majoria parlamentària independentment de la posició que acabe adoptant el PP.

