Concerts
Deep Purple, UB40 i Ana Torroja encapçalen els concerts de Vivers 2026, que veten de nou el valencià
El cicle de concerts valencià, que se celebrarà en juliol, tindrà 18 nits d’actuacions i un preu mitjà de 37 euros per entrada, que eixiran a la venda el 6 de febrer
La regidora de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de València, Mónica Gil, ha presentat, este divendres, en roda de premsa, el cartell dels concerts de Vivers 2026, una edició que destaca per una àmplia programació, la varietat artística i el ferm suport al talent musical i empresarial local. Deep Purple, UB40, Ana Torroja, Juan Magán, Valeria Castro i DJ Padre Guilherme encapçalen el cartell d’una edició que torna a prescindir —almenys de moment— de la música en valencià.
Cap valencià
És més, en la programació anunciada hui tampoc apareix cap solista o banda valencians entre els noms principals, encara que sí que s’esmenta que en un dels concerts —el dels granadins La Plazuela— actuaran com a teloners “un gran nombre” d’artistes locals. També actuaran els valencians Humanian com a teloners de Garbage, els Opera Magna abans de Warcry i la banda de versions Sr. Aliaga per a calfar el concert d’Ultraligera.
La regidora de Vox ha assenyalat, però, que el cicle “dona suport al talent internacional, nacional i local” i vol “impulsar el teixit empresarial valencià”. “La fórmula de combinar artistes nacionals, locals i internacionals ens funciona”, ha assegurat Gil, que ha tornat a destacar l’“àmplia varietat musical” dels concerts, “una fórmula que usem des de fa dos edicions”.
El cicle tindrà, hui dia, 18 nits de concerts i 34 artistes, amb possibilitat d’incorporar nous artistes convidats en algunes dates.
“La programació dels concerts de Vivers 2026 combina llegendes de la música, artistes internacionals i talent emergent nacional i local; una experiència musical per a tots els gustos”, assenyala l’Ajuntament en un comunicat.
La programació
El pop i el pop-rock espanyol seran presents amb noms com Duncan Dhu, que obrirà el cicle el dijous 2 de juliol amb els seus clàssics melòdics dels anys huitanta i noranta, i Ana Torroja, que el dimarts 14 de juliol portarà a l’escenari un repertori que ha marcat diverses generacions. Entre els jóvens talents nacionals destaquen Javi Medina (divendres 3 de juliol), cantautor madrileny que combina pop i ritmes urbans, i Valeria Castro (diumenge 5 de juliol), amb un estil pop urbà i electrònic, en constant projecció nacional i internacional, amb tres nominacions Grammy Llatins en 2023, 2024 i 2025.
A este bloc se suma Tony Hadley, veu de Spandau Ballet, que actuarà el diumenge 12 de juliol i oferirà un recorregut per alguns dels grans èxits del pop britànic que van definir una època.
En el terreny del rock i heavy metal, el cicle comptarà amb les actuacions dels històrics Deep Purple, que pujaran a l’escenari el dimarts 7 de juliol, en un xou carregat de clàssics com Smoke on the Water; i Garbage, que portarà, el dimecres 8 de juliol, el seu rock alternatiu amb tocs electrònics. Els amants del metal també podran gaudir, el divendres 24 de juliol, de la banda espanyola de heavy metal melòdic Warcry. En el vessant més emergent del rock nacional, Ultraligera demostrarà la seua energia en directe el dissabte 11 de juliol.
Els ritmes llatins i urbans tindran un espai destacat, començant amb la salsa del Septeto Acarey, el dissabte 4 de juliol, i l’actuació de Gente de Zona el dijous 23 de juliol, referents del reggaeton i la música urbana cubana. Danny Ocean arriba el dilluns 6 de juliol per a aportar el seu estil pop-reggaeton amb grans hits internacionals; i Juan Magán promet, el dijous 9 de juliol, un espectacle ple d’electro-llatí i ball. El tancament del cicle, el dissabte 25 de juliol, estarà a càrrec de Silvestre Dangond, que combina la força del vallenato i la salsa colombiana en un directe vibrant.
El cicle també incorpora propostes de reggae, soul i música electrònica. El dimecres 15 de juliol, UB40 portarà el públic a un viatge pels seus clàssics del reggae britànic; i el 16 de juliol, The Jacksons reviuran la història del pop i el soul amb el seu repertori icònic. Per als amants de la música electrònica i de la religió, arriba el divendres 17 de juliol el DJ Padre Guilherme, que ha impactat en l’escena internacional al fusionar la profunditat de la música sacra amb l’energia del techno i que oferirà un set contemporani que animarà tots els públics.
Finalment, l’escena nacional estarà representada per La Plazuela, la nit de “la Gran Nit”, que se celebrarà el 18 de juliol. Un grup granadí de pop-rock que aportarà frescor i energia al cicle. A més, els artistes convidats i teloners inclouran un elevat nombre de talents valencians —que encara no s’han desvelat—.
“Amb esta programació, els concerts de Vivers 2026 reforcen el seu paper com a aparador i referent musical divers, combinant grans noms internacionals, talent nacional i emergent, i estils que van des del pop i rock fins a la música llatina, el reggae i l’electrònica. Així, es consolida com una de les grans cites musicals de l’estiu valencià, amb varietat de gèneres, qualitat artística i accés per a tots els públics”, destaca l’Ajuntament en un comunicat.
Suport al teixit empresarial cultural valencià
El consistori ha destacat en un comunicat que en este cicle dels concerts de Vivers participen nou promotores diferents, de les quals huit són valencianes, “una decisió orientada a donar cabuda al màxim possible d’empreses locals i reforçar la confiança en el teixit empresarial cultural de la ciutat”, ha indicat Mónica Gil.
Amb l’objectiu de compatibilitzar la celebració dels concerts amb el descans dels veïns, la Delegació de Festes i Tradicions ha establit uns horaris ajustats per a les actuacions. De diumenge a dijous, els concerts finalitzaran com a màxim a les 00:00 hores, mentres que els divendres i dissabtes es permetrà una ampliació de mitja hora, fixant el límit a les 00:30 hores.
L’inici de cada concert podrà variar en funció de l’existència o no d’artistes convidats, si bé l’espectacle principal començarà entre les 21:30 i les 22:00 hores, garantint una duració adequada de l’esdeveniment i el compliment dels horaris establits.
Venda d’entrades
Quant a l’accés, l’edil de Festes i Tradicions ha destacat que, en un context de pujada general de preus, s’ha treballat per a oferir entrades moderades, gràcies a l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de València amb els promotors. El preu mitjà se situa en 37 €, amb localitats que ixen a la venda des dels 25 €. Les entrades estaran a la venda a partir d’este mateix divendres 6 de febrer, a les 12:30 hores, en la web oficial: www.conciertosdeviverosvlc.com
“Vox odia la cultura valenciana”
El regidor de Compromís Pere Fuset ha denunciat que, amb la programació dels concerts de Vivers, “Vox ha tornat a demostrar que odia la cultura valenciana en totes les seues expressions, i ho fa una vegada més amb la complicitat directa de María José Catalá”. “Lluny de governar per a tota la ciutadania, utilitzen els diners públics com una ferramenta al servici del seu sectarisme ideològic, imposant una censura intolerable que exclou de nou els grups valencians dels concerts de Vivers”, assenyala Fuset. “Esta decisió no és un fet aïllat, sinó part d’una estratègia deliberada per a arraconar la llengua, la cultura valenciana i la creació pròpia del nostre territori”, afig.
L’edil de Compromís ha recordat que este cicle de concerts “ha perdut ja prop d’un terç del seu públic i travessa una crisi profunda, tant de model com de credibilitat”. “La carència de pluralitat, la desaparició d’artistes valencians del cartell i la politització d’un espai que hauria de ser culturalment obert han provocat un clar desinterés per part de la ciutadania —assenyala—. Esta situació està obligant els promotors musicals i els creadors a buscar noves fórmules i nous espais fora del recinte municipal, a on puguen recuperar la pluralitat i la diversitat que abans caracteritzaven els concerts de Vivers”.
